Вікторія ВЛАСЕНКО,

«Урядовий кур’єр»

Більшість країн світу запровадили обмежувальні заходи через пандемію коронавірусу COVID-19. Пережити соціальну ізоляцію може бути нелегким завданням, тим більше, що наразі ніхто не береться передбачити, як довго триватиме карантин. Бельгійський космонавт Френк Де Вінн, який у 2009 році провів шість місяців на Міжнародній космічній станції (МКС) як командир другої частини місії, дав свої поради. Адже на борту МКС ти змушений тривалий час ділити обмежений простір, розміром з пасажирський літак, з членами екіпажу.

А до того, як вирушити в космос, Френк Де Вінн провів два тижні на суворому карантині на космодромі Байконур у Казахстані. Тому добре знає, що таке соціальне дистанціювання та часта дезінфекція рук. «В умовах соціальної ізоляції найголовніше, – чіткий розпорядок дня, – сказав Френк Де Вінн. – Треба зрозуміти, що ваша звичайна рутина лишилася позаду, на зміну їй має прийти щось інше. Це особливо важливо для дітей».

За його словами, на борту МКС він як командир відповідав за створення гарної атмосфери в колективі. «Тому якщо щось між членами екіпажу йшло не так, я намагався відразу колективно це обговорити», – цитує Френка Де Вінна фламандське радіо VTR. Окрім цього, важливо усвідомлювати, як ваша поведінка впливає на інших. «Ви маєте стежити за тим, щоб ваші дії не дратували тих, хто поруч. Адже деякі наші, можливо, дивакуваті звички, які ми вважаємо нормальними, можуть викликати роздратування інших. Саме тому всім членам місії довелося пройти навчальний курс з питань поведінки людини», – розповів космонавт. Нарешті, підтримуйте контакт із зовнішнім світом через гаджети, адже сьогодні це просто, як ніколи, радить він.

Зараз Френк Де Вінн живе в Кельні, де працює інструктором Європейського космічного агентства (ESA). Його мати проживає у будинку для літніх людей у Бельгії, і він не може відвідувати її через жорсткі карантинні заборони. «Ми з моєю матір’ю, як і більшість людей, любимо спілкуватися і часто бачитися. Тому намагаємося весь час говорити по скайпу. Але це, звичайно, не те саме, що бачитися особисто. Це справді доволі складно», – визнав космонавт.