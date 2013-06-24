Міністерство освіти і науки України затвердило низку змін до положень, які є частиною комплексної політики «Школа офлайн». Зокрема, вони стосуються організації дистанційного навчання, індивідуального педагогічного патронажу та навчання за місцем перебування. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Політика має на меті повернути дітей до очного навчання, поліпшити якість дистанційної освіти та задовольнити потреби кожної з категорій учнів: діти на прифронтових територіях, діти на ТОТ та діти за кордоном.

Раніше МОН затвердило наказ № 1112 «Про затвердження Порядку та умов здобуття загальної середньої освіти в комунальних закладах загальної середньої освіти в умовах воєнного стану в Україні», який визначає особливості організації навчання у ЗЗСО і так само регулює політику «Школа офлайн».

Важливо: комплексна політика «Школа офлайн» впроваджуватиметься з 1 вересня 2025 року і діятиме на період воєнного стану. Усі зміни області можуть реалізувати зараз, щоб бути готовими до наступного навчального року.

Розбираємо ключові зміни:

Організація дистанційних класів

З 1 вересня 2025 року мінімальна кількість учнів у дистанційному класі становитиме 20 осіб. Діти, які навчаються за сімейною або екстернатною формами, не враховують в цю кількість. Індивідуальні форми навчання держава фінансуватиме окремо.

Щоб забезпечити тяглість освітнього процесу, дистанційні класи в одній школі повинні бути організовані для учнів з 1 по 9 клас, 1 по 11 клас, 5 по 11 клас або 8 по 11 клас (для ліцеїв).

Важливий запобіжник, який команда МОН врахувала під час доопрацювання НПА комплексної політики «Школа офлайн»:

Якщо жодна школа в громаді не може функціонувати, бо не виконує умови, то за рішенням засновника визначається одна найбільш спроможна школа, яка працює без дотримання вимог до наповненості класів та представленості класів кожного року навчання.

Якщо в громаді в жодній школі не може бути сформований конкретний клас певного року навчання, то лише один клас на громаду може мати наповнення менше ніж 20 учнів.

Наприклад, у громаді є 3 школи. В одній з них відкрили класи з 5 по 11 — по 20 осіб, в другій з 2 по 9 класи — 20 осіб, і в третій теж з 2 по 9 — 20 осіб, а дітей першого класу в жодній школі громади не набирається 20. У такому разі відкривається перший клас у другій або третій школі з тією кількістю учнів, які є в громаді, навіть якщо їх менше 20.

Дистанційна освіта для дітей за кордоном

З 1 вересня 2025 року діти, які перебувають за кордоном, матимуть можливість здобувати освіту в українській системі освіти, навчаючись на сімейній, екстернатній формі та в дистанційних класах з українознавчим компонентом. Паралельне навчання за повною програмою в українській школі дистанційно та в іноземній школі очно — не передбачено.

Переваги таких класів:

Відсутність подвійного навантаження — учні вивчають лише ті предмети, яких немає в закордонних школах, відповідно до модифікованих програм, затверджених МОН. Наприклад, українська мова, українська література, географія, історія України.

Зручний для учня розклад, який не перетинається з розкладом у школі в країні перебування.

Оцінки з інших предметів перезараховують, рекомендації для перезарахування дивіться за посиланням.

Учитель отримує повний пакет матеріалів для цікавого проведення уроків. Також з вересня цього року почалося навчання вчителів провідних методик викладання.

Класи з українознавчим компонентом — це окреме навантаження вчителів, яке буде їм оплачуватись. Вони закладаються у формулу обрахунку освітньої субвенції.

Обрати школу за такою програмою можна вже сьогодні на дашборді.

Навчання за місцем перебування дитини

Діти, які переїхали внаслідок російської агресії, з 1 вересня 2025 року будуть навчатись очно у школах за місцем свого фактичного перебування. Покрокова інструкція, як батьки можуть перевести дитину в школу за місцем проживання.

Пееміщені учні матимуть можливість залишитися на дистанційному навчанні у своїх закладах освіти за умови якщо:

у школах за місцем перебування немає вільних місць для очного навчання;

місцеві школи відповідного рівня освіти не працюють очно;

усі місцеві школи, де проживає учень, припинили свою діяльність.

Чому необхідно впровадження таких змін: сьогодні щонайменше 121 000 дітей проживає в одному регіоні України, але продовжує навчатися у своїх школах дистанційно. Очне навчання в регіонах, де це дозволяє безпекова ситуація, забезпечить дітям якісну освіту, інтеграцію в нову громаду, розвиток м’яких навичок та індивідуальний підхід учителя.

Навчання дітей на ТОТ

Якщо дистанційні класи з учнями, які на ТОТ продовжують працювати відповідно до оновлених правил, то учні продовжуватимуть навчання у своїх класах. В іншому разі вони можуть перейти в інший заклад освіти у межах своєї області, який продовжить функціонувати. З міркувань безпеки таке переведення може бути здійснено без заяви батьків, а відповідно до рішення ОВА.

Ще однією можливістю для дітей на ТОТ є педагогічний патронаж, тобто індивідуальна форма освіти. Педагогічний патронаж для дітей з тимчасово окупованих територій передбачає, що за кожним учнем закріплюється вчитель, який зможе разом з дитиною сформувати розклад та траєкторію навчання відповідно до її потреб.

Учень і вчитель матимуть спільний щотижневий план занять для роботи. Для початкової школи це передбачає 5 годин на одного учня, для базової — 8, а для старшої школи — 12 годин. МОН надасть рекомендації щодо роботи за педагогічним патронажем і приклад індивідуального розкладу.

Якщо у вас виникають запитання, звертайтеся за телефоном гарячої лінії 1545 (кнопка 5 у голосовому меню). Якщо ви перебуваєте за кордоном, можете скористатися номером 044 284 19 15.