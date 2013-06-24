Обговорення Економічного огляду України, який підготувала Організація економічного співробітництва та розвитку, відбулося в Києві 7 травня. Участь у заході взяли представники Міністерства економіки, Національного банку України, Міністерства фінансів, Міністерства аграрної політики та продовольства, Міністерства цифрової трансформації, Секретаріату Кабінету Міністрів, Офісу Президента, інших державних установ. Міністерство економіки на зустрічі представляв заступник міністра Андрій Телюпа. До обговорення долучилися фахівці профільних департаментів.

«Цей звіт для нас — не просто зовнішня оцінка. Це орієнтир, який підтверджує правильність курсу реформ, над якими ми працюємо: розвиток виробництва, управління державними інвестиціями, дерегуляція, підтримка бізнесу. Рекомендації ОЕСР також допомагають нам фокусувати ресурси на тому, що дає найбільший ефект для відновлення», — зазначив Андрій Телюпа.

У документі проаналізовано поточний стан економіки України, а також окреслено три основні напрями для структурних змін: забезпечення макрофінансової стабільності та фіскальної стійкості; зміцнення робочої сили, зокрема через активізацію участі в ринку праці жінок, ветеранів, людей з інвалідністю; розвиток конкурентного бізнес-середовища, зокрема через реформу державних підприємств, прозоре регулювання та розбудову капітального ринку.

Українська сторона подякувала експертам ОЕСР за змістовну аналітику та підкреслила, що більшість із запропонованих рекомендацій уже інтегрують в державну економічну політику, повідомляє Мінекономіки.