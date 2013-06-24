Сповнені пекельної ненависті до знавіснілих ворогів, українські військові не стримували емоцій і не були надто політкоректними. А тому ось що вони щедро бажали російським загарбникам, які вкотре прицільно обстріляли об’єкти соціальної інфраструктури, житлові будинки та найбільшу дитячу лікарню в Україні.

Співробітники онлайн-медіа Міністерства оборони АрміяInform зібрали добірку світлин зі свіжими написами на боєприпасах від українських захисників.

«Наша злість стане каральним мечем справедливості!»

Офіційний Telegram-канал оперативно-тактичного угруповання «Харків» оприлюднив дві добірки фотографій від бійців різних підрозділів, що боронять Україну на харківському напрямку.

«Усе це вже летить на голови російських окупантів, які вбивають невинних дітей!» — уточнили вони в підписі до фото. «Смерть і руйнування, які російські окупанти принесли на українську землю, не залишаться безкарними. Кожен снаряд, що вилітає з їхніх гармат, кожна ракета, що падає на мирні міста, кожне життя, що гине від їхніх рук, — це злочин проти людяності», — продовжили в ОТУ «Харків».

«Вони намагаються залякати, зламати та знищити нас. Але ми не здаємося! Ми будемо битися за свою свободу, за свою землю, за своїх дітей. І переможемо, тому що правда на нашому боці!» — підсумували в дописі.

Безжальним каральним мечем справедливості назвали в ОТУ «Харків» боєприпаси, якими українські захисники пригощають ворогів:

«Наша злість стане каральним мечем справедливості! З глибин нашого болю й люті виковується метал — міцний, як волелюбний дух українського народу. Кожен удар ковалів, кожен вигин леза наповнюється жаданням свободи, прагненням помститися за зруйновані міста та загиблих братів і сестер. Цей меч не буде знаряддям бездумної жорстокості. Він стане каральним лезом справедливості, яке покарає винних і визволить нашу землю від гніту окупантів!»

«російський терор буде покарано»

«Глибокі співчуття родинам загиблих від рук терориста! росія — кат! За кожного загиблого і пораненого … тільки помста!» — написали в Telegram-каналі 92 окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка.

Сірківці навели знамениту цитату з віршованого історичного роману Ліни Костенко «Берестечко»:

«Це ж треба мати

сатанинський намір,

чаїть в собі невиліковний

сказ,

щоб тяжко так знущатися

над нами,

та ще й у всьому

звинуватить нас!»

«Помста й відплата ворогу — це не злочин і не гріх, це справедливість. російський удар по Охматдиту без відповіді не залишимо!» — зазначили в дописі на каналі 228 окремого батальйону 127 окремої бригади ТрО ЗСУ.

«Бійці 127 окремої бригади територіальної оборони готові стулити зуби на горлі противника», — підтверджують захисники Україні свої наміри.

«За Охматдит та українських дітей. За Київ. За Дніпро. За Кривий Ріг. Непокаране зло буде лише масштабуватися. Батальйон ударних БпАК «АХІЛЛЕС» 92 ошбр помститься окупантові за скоєння воєнних злочинів уже в ці хвилини на лінії бойового зіткнення. Щирі співчуття усім постраждалим та родинам загиблих», — написав командир батальйону ударних БпАК «АХІЛЛЕС» 92 ошбр імені Івана Сірка Юрій Федоренко.

Ще відвертішими були пілоти підрозділу ударних БпЛА «Гострі картузи».

«Якщо якомусь російському в***ку пощастить і якась із цих бімб не вибухне, то нехай знає, за що його хочуть убити. Нехай знає, що ціла нація бажає йому смерті, і не просто бажає, а робить усе можливе, щоб та смерть до нього прийшла якомога швидше.

Він мусить знати, що в нас, сидячи в підвалах, пенсіонери засипають сталеві кульки в корпуси для боєприпасів, які будуть безжально розривати російських терористів. Підлітки скидаються і купують 3Д-прин тер, щоб друкувати хвостовики для боєприпасів. Щоб вони летіли точно в ціль. Діти вже у школі вчаться керувати дронами, щоб була змога помститися тим, хто забрав їхнє дитинство і підмінив його війною.

Сьогодні ми виготовимо додаткову партію боєприпасів із 500 штук — «За Охматдит!» та поділимось ними з іншими підрозділами. Сталевої розпеченої смертоносної помсти буде більше!

Вічна пам’ять загиблим та одужання пораненим… російський терор буде покарано», — написали вони.

Антон ПЕЧЕРСЬКИЙ, АрміяІnform, онлайн-медіа Міноборони