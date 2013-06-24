Такі вогняні опади забезпечують воїни батареї реактивної артилерії однієї із бригад Десантно-штурмових військ Збройних сил України. Нині вони залп за залпом визволяють південь нашої країни від російських агресорів. Після кожного влучання опір окупантів дедалі слабшає, тобто у відповідь стріляють набагато менше, ніж ще влітку. І це свідчить про ефективну роботу цієї батареї й інших підрозділів українського війська, які знищують логістичні ланцюги ворога, позбавляючи його змоги ефективно вести вогонь по наших захисниках.

«Більше слід стерегтися не прицільного вогню ворога, із чим у нього завжди були і є проблеми, а саме хаотичного, наосліп, — ділиться досвідом «Грек», старший офіцер батареї РСЗО БМ-21 «Град». — Бо після оперативної зміни позиції складно спрогнозувати, куди можуть стріляти у відповідь. Та ми добряче дошкуляємо окупантам, адже навкруги чутно лише нашу роботу».

І щоб мінімізувати ризики, десантники опрацьовують свої дії з розгортання і зміни позиції до автоматизму. Норматив приведення кожної машини до бою й навпаки — 3,5 хвилини. Та розрахунки машин, кожен з яких складається з чотирьох бійців, навчилися і вже звикли працювати швидше. І 40 реактивних снарядів безжально накривають площу 4 гектари на відстані від 6 до 19,5 кілометра.

На всій лінії фронту наша армія завдяки допомозі міжнародних партнерів застосовує багато систем озброєння, почасти значно сучасніших за «Град». Але поки що ветеран працює справно. Українські захисники не нарікають, а ось вороги від нашого «Граду», м’яко кажучи, не в захваті. Але то вже їхні проблеми, переконують воїни ДШВ.

Михайло ЮРЧЕНКО

для «Урядового кур’єра»

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