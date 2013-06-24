Такі вогняні опади забезпечують воїни батареї реактивної артилерії однієї із бригад Десантно-штурмових військ Збройних сил України. Нині вони залп за залпом визволяють південь нашої країни від російських агресорів. Після кожного влучання опір окупантів дедалі слабшає, тобто у відповідь стріляють набагато менше, ніж ще влітку. І це свідчить про ефективну роботу цієї батареї й інших підрозділів українського війська, які знищують логістичні ланцюги ворога, позбавляючи його змоги ефективно вести вогонь по наших захисниках.

Злагоджена робота розрахунку забезпечує якісне ураження ворога

«Більше слід стерегтися не прицільного вогню ворога, із чим у нього завжди були і є проблеми, а саме хаотичного, наосліп, — ділиться досвідом «Грек», старший офіцер батареї РСЗО БМ-21 «Град». — Бо після оперативної зміни позиції складно спрогнозувати, куди можуть стріляти у відповідь. Та ми добряче дошкуляємо окупантам, адже навкруги чутно лише нашу роботу».

І щоб мінімізувати ризики, десантники опрацьовують свої дії з розгортання і зміни позиції до автоматизму. Норматив приведення кожної машини до бою й навпаки — 3,5 хвилини. Та розрахунки машин, кожен з яких складається з чотирьох бійців, навчилися і вже звикли працювати швидше. І 40 реактивних снарядів безжально накривають площу 4 гектари на відстані від 6 до 19,5 кілометра.

Бусоль — необхідний елемент системи наведення на ціль

На всій лінії фронту наша армія завдяки допомозі міжнародних партнерів застосовує багато систем озброєння, почасти значно сучасніших за «Град». Але поки що ветеран працює справно. Українські захисники не нарікають, а ось вороги від нашого «Граду», м’яко кажучи, не в захваті. Але то вже їхні проблеми, переконують воїни ДШВ.

Михайло ЮРЧЕНКО 
для «Урядового кур’єра»
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