Відсьогодні на Порталі відкритих даних та на порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ) знову доступні дані щодо будівництва. Це один з найбільш популярних та затребуваних наборів на data.gov.ua. Про це повідомляє прес-офіс Мінцифри.

З початком повномасштабного вторгнення ця інформація була недоступна в цілях безпеки. Е-система будівництва продовжувала працювати, але доступ до необхідних відомостей мали лише авторизовані користувачі — архітектори, інженери, працівники органів контролю та інші. Проте не було публічного доступу до наборів відкритих даних, які потенційно міг використати ворог.

Після консультацій з силовими органами визначили перелік інформації, яка не несе загрози національній безпеці. Тож ці дані знову доступні для громадськості. Крім порталу data.gov.uaнабори даних у сфері будівництва також доступні на порталі ЄДЕССБ.

Тепер знову можна переглядати:

публічну мапу будівництва, де відображаються нещодавно видані дозволи на проведення будівельних робіт;

відомості з конкретного об’єкта будівництва;

інформацію про будівництва за адресами.

Це дозволить громадянам контролювати забудову у своїх містах, а також протидіяти корупції у сфері будівництва. Адже відкриті дані — це основа прозорої роботи держструктур. Крім того, така публічна інформація допоможе зробити процес відбудови України максимально відкритим та ефективним.

Інформація про деякі об’єкти будівництва залишається закритою з міркувань національної безпеки. Вона стане доступною для громадськості після закінчення воєнного стану.

Єдина державна електронна система у сфері будівництва створена у співпраці Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури та Міністерства цифрової трансформації за підтримки USAID / UK aid проєкту «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/ TAPAS».