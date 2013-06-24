Ключовим напрямом роботи Уряду залишається фінансове й організаційне забезпечення української армії. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів 5 квітня. Про це повідомляє Урядовий портал.

Так, Уряд прийняв рішення виділити 1,45 млрд грн Службі безпеки України та 32,81 млрд грн Міністерству оборони України.

«Виділяємо Міністерству оборони та Службі безпеки України кошти з резервного фонду. Це кошти на зарплати, техніку, зброю, пальне та все необхідне для наших захисників. Основні ресурси держави й бюджету зараз направляємо саме на ці потреби», — відзначив очільник Уряду.

Також Прем’єр-міністр повідомив, що одразу декілька держав запропонували свою безкоштовну допомогу в лікуванні та реабілітації наших військових і цивільних. Тож Уряд затвердив документ, який допоможе швидко та правильно організувати весь процес.