Особи з інвалідністю з-поміж ВПО отримають свої виплати з березня, навіть якщо заява буде оброблена у травні. Про це йшлося на щотижневому засіданні Координаційного штабу з питань ВПО під головуванням Віце-прем’єр-міністра - Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук, передає пресцентр Урядовий портал.

З 1 березня деяким категоріям ВПО, які отримували допомогу протягом року або двох, її було продовжено ще на 6 місяців. Близько 535 тисяч внутрішніх переселенців отримали автоматичне продовження виплат ВПО. Передусім це особи з інвалідністю 1 та 2 груп, а також пенсіонери, розмір пенсій яких не перевищує 9444 гривні.

Як зауважили учасники наради, під час автоматичного продовження виплат особам з інвалідністю з-поміж ВПО виникли технічні проблеми. Їх буде вирішено найближчим часом.

«Люди, які мають 1 та 2 групи інвалідності, отримають свої виплати ВПО з березня, навіть якщо у них талон до ЦНАПу у травні», – наголосила Віце-прем’єр-міністр.

Інші ВПО, які не входять до цих категорій, мали подати відповідні заяви до органів соціального захисту населення або ЦНАПів. Тому 196 тисяч сімей ВПО вже звернулися до управлінь соціального захисту із заявою про продовження виплати допомоги. З них протягом березня було опрацьовано і призначено виплати для 98 тисяч сімей (особових рахунків), тобто 181 тисячі осіб.

Решта звернень щодо продовження виплат від ВПО ще опрацьовується в управліннях соціального захисту. У разі перепризначення допомоги по цих заявах отримувачам у квітні нарахують виплати відразу за 2 місяці.

Нагадаємо, що подати заяву на перепризначення виплат можна до 30 квітня. У такому випадку виплати ВПО будуть нараховані, починаючи з березня.