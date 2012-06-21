Як відомо, коли людина планує вийти на заслужений відпочинок, розмір її майбутньої пенсії розраховується за класичною формулою, де ключову роль відіграють кількість загального страхового стажу, розмір її зарплати та середній розмір зарплати у країні за три попередні роки. Та зрозуміло, що в різні роки розміри зарплати і самої людини, і середній у країні були різними. Нині вони у будь-якій професії відчутно вищі, ніж були, скажімо, 5—10, а надто 15—20 років тому.

Ось і виходить, що дві людини могли працювати в одній сфері й навіть мати однаковий стаж, але пенсія в того, хто виходить на заслужений відпочинок нині, може бути вдвічі-втричі вищою, ніж у колеги, який пішов, скажімо, до 2008 року. Адже тоді середній розмір зарплати, із застосуванням якого обраховували пенсійні виплати, становив 1198 гривень. Для тих, хто планує піти на пенсію цього року, цей показник становитиме понад 3700 гривень.

Щоб подолати таку соціальну несправедливість, уряд планує в жовтні 2017 року провести осучаснення пенсій. Суто технічно воно полягатиме в тому, що замість старого показника середньої зарплати, який застосовували для обчислення пенсій літнім людям, які виходили на пенсію до 2008 року і раніше, відтепер для всіх буде задіяний новий — за останні три роки, які передують поточному (2014—2016). І саме в результаті цього пенсії людей, які пішли на залужений відпочинок понад три роки тому, перерахують, осучаснять, отже збільшать. Звісно, таке збільшення в кожного пенсіонера буде власне і залежатиме від загального страхового стажу та зарплати, з якої він пішов на пенсію.

Про це повідомив заступник голови правління Пенсійного фонду України Владислав Машкін під час брифінгу, який передував прямій урядовій телефонній лінії, що відбулася 13 червня 2017 року в Клубі Кабміну. Він підсумував роботу ПФ за 5 місяців. За його словами, загальна сума видатків на пенсійні й інші заплановані виплати за цей час становила 101,7 мільярда гривень. До бюджету Пенсійного фонду з усіх джерел фінансування надійшло 103,7 мільярда гривень, з яких власні надходження — 58,6 мільярда, що на 14,5 мільярда більше порівняно з відповідним показником торік. А з держбюджету України на фінансування пенсій спрямовано 45,1 мільярда гривень. Від надходження частини сплати єдиного внеску, який розподіляється на пенсійне страхування, надійшло на 8,4 мільярда гривень понад планові, поінформував посадовець. Триває виплата пенсій за червень. На ці потреби вже спрямовано 10,8 мільярда гривень, або 47,6% планових обсягів на поточний місяць. Фінансування і виплата пенсій відбувається стабільно і згідно з графіками.

Не оминув увагою заступник голови правління і питання пенсійної реформи.

— На мою думку, вона назріла. Проект уже схвалив уряд. Звісно, розуміємо, що ідеальних проектів не буває, тому готуючи його, намагалися шукати так звану золоту середину. Впевнений, що найближчим часом проект пенсійної реформи розглянуть на засіданні Національної ради реформ при Президентові України. А після того його винесуть на розгляд Парламенту, де відбуватиметься обговорення. Чи саме на цій сесії, не знаю. Депутати визначаться, коли саме це буде. Адже є певні процедурні моменти, проект має пройти два читання. Слід з’ясувати дискусійні питання і внести поправки, якщо вони знадобляться, — наголосив Владислав Машкін.

Відповідаючи на запитання журналіста «УК», він зауважив, що до загального страхового стажу пенсіонерів нині, як і раніше, належатиме час, коли людина навчалася у виші, чоловіки проходили строкову службу в армії, а жінки перебували у декретній відпустці. А після 2004 року до стажу зараховуватимуть час, коли людина перебувала на офіційному обліку як безробітний. І немає значення, чи була в неї до того моменту відкрита трудова книжка. Адже, за словами посадовця, це лише один з документів, якій підтверджує наявність стажу. Час навчання підтверджує не трудова книжка, а диплом про закінчену вищу освіту, службу в армії — військовий квиток. Якщо жінка перебувала в декретній відпустці, не перебуваючи у трудових відносинах, підтвердженням має бути свідоцтво про народження дитини, а після 2004 року — ще й дані системи персоніфікованого обліку. Як і для безробітних, які перебували на офіційному обліку в службі зайнятості.