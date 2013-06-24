У середу Міністерство освіти і науки презентувало платформу«Освіта для ветеранів», розроблену за підтримки програми Skills4Recovery коштом уряду Німеччини.

«В Україні понад 1,3 мільйона ветеранів і ветеранок, і ми розуміємо, що їхня кількість лише зростатиме. Тому важливо мати окрему освітню політику, яку буде орієнтовано на інтереси й потреби наших Героїв на шляху їхнього повернення до цивільного життя. Один із кроків у цій політиці — поява нового освітнього інструменту, який допоможе нашим бійцям знайти нові можливості для навчання чи перекваліфікації, які, найважливіше, відповідатимуть їхнім індивідуальним освітнім потребам», — зазначив міністр освіти і науки Оксен Лісовий на презентації.

Платформа «Освіта для ветеранів» — це понад 1200 освітніх можливостей: від короткострокових курсів до повноцінних навчальних програм у закладах професійної, передвищої та вищої освіти. Вона пропонує каталог програм формального й неформального навчання із чіткою інформацією про доступність закладу освіти, умови вступу, можливості фінансування, прогнози про найбільш запитувані професії до 2027 року, інклюзивний інтерфейс для зручного користування, зокрема з адаптацією платформи для осіб з порушенням зору, повідомляє МОН.