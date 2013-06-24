Система освіти України продовжує функціонувати в умовах повномасштабної війни. росія й надалі завдає ударів по критичній інфраструктурі нашої країни, що призводить до обмежень у використанні енергоресурсів на всій території України. Це впливає на безпеку всіх учасників освітнього процесу і заклади освіти.

Наша мета — забезпечити підготовку закладів освіти до проходження нового осінньо­зимового періоду та опалювального сезону з урахуванням можливостей залучення альтернативних джерел енергії та гнучкого графіка освітнього процесу, адаптованого до економного використання енергоресурсів. Саме тому в межах підготовки до нового 2024/2025 навчального року МОН надає важливі рекомендації.

Для закладів вищої та фахової передвищої освіти: якщо можливо, розпочати 2024/2025 навчальний рік у першій половині серпня 2024 року. Це стосується освітніх програм усіх рівнів і всіх здобувачів, крім студентів перших курсів; використовувати суботні дні як робочі в теплі місяці року; із середини листопада 2024­го до середини березня 2025 року планувати проведення заліково­екзаменаційної сесії, практичної підготовки, виконання курсових і кваліфікаційних робіт та подовжених канікул, а якщо потрібно, — продовжити заняття в дистанційному форматі; за потреби подовжити освітній процес у 2024/2025 навчальному році до кінця липня 2025­го, крім випускних курсів; провадити освітній процес у традиційному (аудиторному) або змішаному (аудиторно­дистанційному) форматах у приміщенні закладу освіти або його окремому корпусі в межах розрахункової місткості споруд цивільного захисту; у тилових регіонах забезпечити проведення освітнього процесу переважно в аудиторному форматі з урахуванням безпеки учасників освітнього процесу та за погодженням з обласними військовими адміністраціями; у прифронтових та прикордонних областях, де існує ризик артилерійських обстрілів, РСЗВ, бомбових (КАБи) та ракетних атак (С­300) тощо, освітній процес можна здійснювати в укриттях. За погодженням з обласними військовими адміністраціями — на базі інших закладів освіти в тилових регіонах у змішаному або (як виняток) дистанційному форматі; передбачити функціонування локальних систем оповіщення про надходження сигналу «Повітряна тривога» або інших відповідних сигналів оповіщення в навчальних корпусах та гуртожитках закладів освіти.

Для закладів професійної (професійно­технічної) освіти: якщо можливо, розпочати навчальний рік раніше 1 вересня для учнів П(ПТ)О другого і третього курсів; використовувати суботні дні як робочі в теплі місяці року. Якщо є потреба, також можливо подовжити освітній процес до кінця липня 2025 року, крім випускних курсів; організувати навчання в очному форматі за обов’язкової наявності укриттів. Якщо кількість місць в укриттях недостатня, навчання можна організувати позмінно.

Важливо: залежно від безпекової ситуації області обласні військові державні адміністрації можуть ухвалити рішення про здійснення освітнього процесу в дистанційній або змішаній формі; якщо виробничу практику неможливо організувати у звичайному режимі, рекомендуємо використовувати навчальні майстерні, лабораторії закладів П(ПТ)О, а якщо є потреба і можливості, забезпечити її проходження дистанційно.

Рекомендації для підготовки до нового навчального року незабаром отримають заклади загальної середньої освіти.

Джерело: Міністерство освіти і науки