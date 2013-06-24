Яку грантову програму підібрати? Скільки необхідно працевлаштувати людей? Який це має бути бізнес і що може завадити отримати гроші? Про це розповідають у новому освітньому серіалі «Гранти для ветеранів» на «Дія.Освіта», який допоможе ветеранам навчитися готувати запит на грант, щоб отримати до мільйона гривень від держави на розвиток або започаткування власного бізнесу.

Освітній серіал містить 11 коротких серій, у яких експерти з Київської школи економіки (KSE) детально пояснюють процес отримання грантів та розбирають ключові аспекти бізнесу — від формування ідеї та складання бізнес-плану до вибору грантової програми і правил подання заявки на грант.

Після перегляду серіалу ви дізнаєтеся про дві основні грантові програми «Власна справа» і «Гранти для ветеранів та членів їхніх сімей», їх відмінності; розумітимете вимоги до учасників грантових програм, дізнаєтеся, яку суму можна отримати, скільки людей необхідно працевлаштувати та чи потрібно повертати кошти державі; отримаєте інформацію про реєстри для перевірки ділової репутації; навчитеся формувати бізнес-ідею та писати бізнес-план; розвинете навички планування бюджету; підготуєтеся до співбесіди в центрі зайнятості.

У кожній серії розглянуто реальні приклади та кейси, які допоможуть уникнути поширених помилок. Учасники отримають доступ до необхідних шаблонів та інструкцій для самостійної роботи після перегляду серій, а також зможуть пройти тест для перевірки знань.

У серіалі на прикладі умовної екокрамнички експерта Київської школи економіки пояснюють, як визначити цільову аудиторію, що їй запропонувати і як правильно порахувати бюджет, щоб упевнитися, що бізнес себе окупить.

Навчальні матеріали частково підготовано на основі посібника програми реінтеграції ветеранів, яку реалізує IREX за підтримки Державного департаменту США, повідомляє Міністерство цифрової трансформації.