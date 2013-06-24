У Свято-Михайлівському Золотоверхому кафедральному соборі Предстоятель Православної Церкви України Митрополит Епіфаній освятив великодні паски, що відправляться до українських захисників.

Разом з Блаженнійшим Митрополитом Епіфанієм молилися командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв, військовослужбовці Угрупування військ оборони Києва, меценати, які посприяли реалізації цієї ініціативи.

Звертаючись до присутніх Його Блаженство зазначив, що освячуючи ці паски Церква разом з благодійниками хоче передати любов нашим захисникам і захисницям. Предстоятель також сказав, що цей освячений хліб є виявом благословення, щоб наші воїни повернулися додому в доброму здоров’ї й далі розбудовували нашу Батьківщину.

– Наші військові мають потребу у духовній підтримці та по особливому її відчувають, оскільки щодня стикаються з жахіттями війни, спричиненої російською агресією, – підкреслив Митрополит Епіфаній.

Своєю чергою командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв зазначив, що християнські традиції – це система християнських звичаїв та вірувань, які передавались з покоління в покоління протягом століть, зберігаючи нашу ідентичність та самобутність.

– Віра завжди супроводжує вас у житті та допомагає реалізувати бажання. Тільки віра допомагає нам реалізовувати свої мрії та втілювати їх у життя якими б фантастичними вони не здавались. З вірою в себе ми завжди матимемо сили рухатися до мети, незважаючи на виклики, з якими нам доведеться зустрітися, – наголосив командувач.

До реалізації ініціативи активно долучилися київські меценати – тільки підприємствами ТОВ «Київській БКК», голова наглядової ради Юлія Ярмоленко, та групою компаній "КИЇВХЛІБ", керівник Олександр Варавка для українських військових було передано майже 4 тисячі смачних та запашних великодніх пасок.