17 січня 2020 року на швидкості 17 кілометрів на секунду повз Землю пролетів потенційно небезпечний астероїд 2020 AN3, розмір якого може досягати півкілометра. На момент максимального зближення з нашою планетою відстань до нього становила трохи більше трьох мільйонів кілометрів, проте це не завадило італійському астроному Джанлуці Масі з проєкту «Virtual Telescope» отримати його знімок.
Астероїд 2020 AN3, вперше помічений 9 листопада 2019 року, відноситься до групи Аполлона. Один оберт навколо Сонця він робить за 1158 земних днів або 3 земних роки і 17 земних днів. Він максимально віддаляється від Сонця на 501 мільйон кілометрів і наближається до нього на 145 мільйонів кілометрів.
Нині астрономам не вдалося точно визначити розмір астероїда, однак виходячи з розрахунків він становить від 226 метрів до 505 метрів.
Наступна зустріч астероїда і нашої планети відбудеться 15 січня 2055 року. У цей день він промчить на відстані приблизно 1,29 мільйона кілометрів від Землі.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»