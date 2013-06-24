Відтепер усі послуги сервісних центрів МВС тепер можна отримати, надавши адміністратору як документ, що посвідчує особу, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, або його електронний варіант в застосунку «Дія». Про це повідомляє Урядовий портал.

Кабінет міністрів України прийняв Постанову № 454 від 02 травня 2023 року, яка серед іншого розширює перелік документів, які надаються особою для отримання послуг в сервісних центрах МВС.

Раніше у переліку документів, які обов’язково надаються для ідентифікації особи, був лише паспорт громадянина України – тобто, внутрішній паспорт. А від 11 травня, коли постанова набирає чинності, кожен громадянин України може пред’являти адміністратору сервісного центру МВС закордонний паспорт.

Варто зазначити, що у разі надання ID-картки без наявних у безконтактному електронному носії відомостей про реєстрацію місця проживання, разом надається довідка про реєстрацію місця проживання особи. Так само у разі надання паспорта громадянина України для виїзду за кордон, разом надається довідка про реєстрацію місця проживання особи.

Нагадаємо, паспорт потрібен для отримання усіх послуг сервісних центрів МВС – як пов’язаних із теоретичними та практичними іспитами, з посвідченням водія, з реєстрацією та перереєстрацією транспортних засобів, призначенням належного користувача на транспортні засоби, так і виготовленням та збереженням номерних знаків, допуском до перевезень небезпечних вантажів тощо.

Зазначимо, що консультацію щодо послуг сервісних центрів МВС можна отримати за телефоном (044) 290-19-88 або на сторінці Головного сервісного центру МВС у Facebook. Відповіді на найпоширеніші питання можна знайти на сайті.