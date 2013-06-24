Визначено ще 421 переможця програми «Власна справа» за підсумками двадцятої хвилі. Вони отримають гранти на започаткування або розвиток бізнесу на 101 млн грн.

«За понад два роки дії грантової програми «Власна справа» її переможцями стали 20 400 українців. На започаткування й розвиток їхнього бізнесу держава загалом інвестує 5 млрд грн. Завдяки грантам відкрито тисячі нових підприємств, компанії масштабували свій бізнес та наростили потужності, вийшли на нові ринки. Отримувачі грантів створили приблизно 40 тисяч робочих місць у різних галузях. До того ж вони вже повернули державі 75% інвестованих коштів, сплативши в бюджет майже 4 млрд грн податків та зборів», — зазначила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

Серед отримувачів мікрогрантів двадцятої хвилі 63% жінок, 30% чоловіків та 7% юридичних осіб. 75% з них мають вищу освіту. Найбільше грантоотримувачів із Львівської (47), Івано-Франківської (31), Сумської (28), Київської (27) областей, а також Києва (46). Переважна їх кількість планує витратити кошти мікрогранту на придбання обладнання, необхідного для ведення бізнесу.

Найпопулярніші галузі, в яких працюватимуть переможці двадцятої хвилі, такі: оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів — 146 людей; переробна промисловість — 60; тимчасове розміщування й організація харчування — 53; надання інших видів послуг — 50 людей.

Нагадаємо, за грантовою програмою «Власна справа» українці отримують мікрогрант від 50 до 250 тис. грн. Кошти можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення. Отримати мікрогрант може як підприємець, так і людина без досвіду такої діяльності. Для гранту понад 75 тис. грн обов’язкова умова надання коштів — створення одного-двох робочих місць залежно від суми гранту.

Урядовий проєкт «єРобота» — одна зі складових політики «Зроблено в Україні», що передбачає грантові програми, спрямовані на стимулювання підприємницької діяльності та створення робочих місць, повідомляє Міністерство економіки.