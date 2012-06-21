Час від часу всі ми стикаємося з необхідністю проконсультуватися в юриста. Проте отримати таку консультацію — справа не з дешевих. А на початку 2017 року набрав чинності Закон України «Про Вищу раду правосуддя», яким внесено зміни до Закону «Про безоплатну правову допомогу». Згідно з цим нормативним актом право на безоплатну вторинну правову допомогу отримали й ті, хто лише претендує на статус учасника бойових дій. Безоплатну вторинну правову допомогу ветеранам війни надають не лише з питань їхнього соціального захисту, як це було до ухвалення змін, а з будь-яких інших. Це дуже доречно. Оскільки не секрет, що повернувшись із зони АТО, військові часто потребують консультацій. Адже для оформлення потрібних документів доводиться долати бюрократичну тяганину.
«Наші ветерани й військовослужбовці, особливо ті, які боронять Україну в зоні проведення АТО, мають право на гідну опіку держави, — зазначає в.о. директора Координаційного центру з надання правової допомоги Олексій Бонюк. — Представляти їхні інтереси і захистити права допоможуть юристи центрів та бюро правової допомоги й адвокати, які співпрацюють із ними. Для спрощення доступу ветеранів і військовослужбовців до правової допомоги, забезпечення її якості намагаємося об’єднувати зусилля з різними зацікавленими сторонами і з державного сектору, зокрема Міноборони, і з колегами з громадських організацій».
Усі, хто звертався по допомогу, її отримали. Фахівці центрів надали людям безоплатну первинну правову допомогу: консультації й роз’яснення з правових питань, склали документи правового характеру, крім процесуальних. Також 10 868 людям, на яких поширюється чинність Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», на підставі їхніх звернень було надано безоплатну вторинну правову допомогу, що передбачає такі види правових послуг і захист: представництво інтересів у судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими людьми, складення документів процесуального характеру.
Задля розширення можливостей звернутися по безоплатну правову допомогу для військовослужбовців, ветеранів війни, а також членів їхніх сімей фахівці системи БПД працюють на виїзді. Такі віддалені точки доступу функціонують у військових комісаріатах і частинах, військово-медичних центрах (госпіталях), а також у громадських і волонтерських організаціях, зокрема центрах допомоги учасникам АТО.
Очікують, що дистанційні пункти доступу до БПД можуть відкрити у приміщеннях військових частин Збройних сил України.