Україна та Данія підбили підсумки співпраці за данською моделлю підтримки української оборонної промисловості у 2024 році. Завдяки цій ініціативі Збройні сили України отримали озброєння на загальну суму майже 538 млн євро.

Ці кошти — підсумок угод, які було укладено 2024 року з Міністерством оборони Данії щодо фінансування проєктів закупівлі озброєння в українських виробників. Джерела фінансування — уряди Данії (125 млн євро через данський національний Ukraine Fund), Швеції (20 млн євро), Ісландії (2,7 млн євро) та відсотки від заморожених російських активів (390 млн євро). 2024 року Україна започаткувала з Данією новий механізм фінансування закупівель озброєння для ЗСУ, який отримав назву данської моделі. Вона передбачає фінансування українських оборонних підприємств урядом Данії. Україна формує перелік проєктів, що потребують фінансування, а данські фахівці перевіряють рекомендовані компанії, оцінюють їхню спроможність та досвід виконання контрактів.

«Ми вдячні Данії за її лідерську позицію, непохитну підтримку та ефективну реалізацію данської моделі співпраці з українською оборонною промисловістю. Закуплена техніка вже доводить ефективність на полі бою, зміцнюючи нашу здатність протистояти ворогові та наближати перемогу. Ми сподіваємося, що приклад Данії надихне інші країни на схожі ініціативи, адже це допоможе зробити спільний внесок у майбутню безпеку Європи та світу», — зазначив міністр оборони Рустем Умєров.

«Дуже пишаюся співпрацею між Данією та Україною в межах данської моделі. Я вражений швидкістю, яку може забезпечити українська оборонна промисловість. Важлива підтримка вже на передовій або в дорозі, і я сподіваюся, що більше країн розглянуть можливість підтримки України через її оборонну промисловість. Данія й надалі буде лідером», — заявив міністр оборони Данії Троелс Лунд Поульсен.

На першому етапі реалізації данської моделі Україна отримала самохідні артилерійські установки «Богдана». Згодом було профінансовано виробництво безпілотників великої дальності, протитанкових і протикорабельних ракет.

Закупівлі в української оборонної промисловості мають значні переваги: швидкі терміни постачання, конкурентні ціни, можливість організації навчання і технічного обслуговування поблизу фронту. Такі закупівлі підтримують українську економіку в часи війни, даючи змогу зберігати робочі місця та сприяти розвитку вітчизняної промисловості.

Данія не припиняє підтримувати Україну. Уже зарезервовано 135 млн євро для подальших закупівель в українській оборонній промисловості 2025 року. Крім того, від Норвегії заплановано спрямувати приблизно 43 млн євро, повідомляє Міноборони.