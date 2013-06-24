Ватикан став однією з країн, що сприяють в лікуванні українських дітей, які стали жертвами російської загарбницької війни, за кордоном. Під час робочого візиту до України держсекретар Святого Престолу, кардинал П’єтро Паролін відвідав постраждалу лікарню «Охматдит». Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Зокрема, зруйнований корпус токсикології та пошкоджений новий корпус лікарні. Кардинал також поспілкувався з дітьми, які повернулися у відділення онкології на лікування. Міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко та гендиректор Охматдиту Володимир Жовнір висловили вдячність за підтримку Святому Престолу.

Нагадаємо, 8 липня 2024 року російські терористи завдали ракетного удару по Україні, вразивши дитячу лікарню «Охматдит», що призвело до значних руйнувань будівель медзакладу та жертв. Постраждали пʼять корпусів медзакладу. На момент влучання російської ракети в Охматдиті перебувало 627 дітей та понад тисяча медичного персоналу. Наразі відновлюють пошкоджені приміщення і створюють усі умови для надання критично важливих медичних послуг.