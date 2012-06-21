Вчені заявляють, що загибель динозаврів могло викликати не тільки падінням комети чи астероїда, а й виверженням вулкана в індійському регіоні Деканські траппі.
Деканські траппі – це найбільше в світі вулканічне утворення нашої планети, повідомляють іноземні ЗМІ.
Учені повідомляють, що викид вулканічних газів сприяв зміні клімату, що, у свою чергу, стало причиною масового вимирання – зокрема і динозаврів. Виверження вулкана за часом збігається з часом падіння на Землю боліда – яскравого і великого метеора, що залишає яскравий хвіст з пилу і іонізованих газів.
«Обидва явища відбувалися в один і той же час, тому розділяти їх вплив не можна», – говорить автор дослідження Пол Ренн з Каліфорнійського університету. Таким чином, вчені дійшли висновку, що вимирання динозаврів пов’язане відразу з двома факторами – і з виверженням вулкана, і з падінням астероїда.