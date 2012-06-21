Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
У другому кварталі 2020 року економіку країн ЄС очікує спад виробництва на 5—12%. Про це заявила глава Європейського центрального банку Крістін Лагард.
Проте експерт додала, що економіка цих держав почне потроху оговтуватися від кризи, спричиненої пандемією,COVID-19 у 2021 році.
У цій ситуації уряди різних країн Європи для нівелювання економічної кризи продовжують програму викупу різних облігацій і, як вважає Лагард, все це триватиме й у 2021 році. Також Європейський центральний банк продовжує надавати кредити бізнесу під від’ємні відсотки.
На такі заходи ним буде надано кредитів на суму 3 трильйони євро.
Як повідомляв «Урядовий кур’єр», у березні 2020 року Крістін Лагард зазначала, якщо країни ЄС не ухвалять відповідних рішень щодо нівелювання наслідків пандемії COVID-19, на них чекатиме фінансова та економічна криза, яка буде не менш вагомою, ніж та, що була у 2008 році.
Зазначимо, що нещодавно Інститут міжнародних фінансів уточнив прогноз розвитку економіки України у 2020 році. Так, нинішнього року слід очікувати падіння виробництва на 3,1%. Проте наступний 2021 рік стане для нашої країни ще важчим — ВВП України знизиться не менше, ніж на 6,4%.
Натомість, як прогнозували раніше провідні українські економісти, саме у 2021 році в Україні почнеться зростання економіки.