Минає дев’ять десятиліть від злочину геноциду українського народу. Тож 2023-й має стати роком належного вшанування пам’яті жертв, а також роком офіційного визнання у світі Голодомору 1932—1933-го геноцидом українців.

Про це йшлося на засіданні Організаційного комітету з підготовки і проведення заходів у зв’язку з 90-ми роковинами Голодомору 1932—1933 років — геноциду Українського народу. Співголови оргкомітету — Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Учасники засідання схвалили концепцію Міжнародного форуму до 90-х роковин Голодомору. Його проведуть 25 листопада 2023-го в День пам’яті жертв Голодоморів. Програму форуму має розробити МКІП разом з УІНП, МЗС за узгодженням з Офісом Президента. У планах на 2023 рік — завершення будівництва Музею Голодомору.

МЗС доручили активізувати роботу з підготовки проєктів резолюцій ООН, ПАРЄ, ОБСЄ, ЮНЕСКО про визнання Голодомору 1932—1933 років геноцидом.