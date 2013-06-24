Папа Римський Франциск привітав усіх присутніх та вірян усього світу на святкуванні Вербної неділі та попросив усіх об’єднатися у молитвах за мир, пам’ятаючи та про Україну.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Vatican News.

«Я дякую вам за вашу участь, а також за ваші молитви, які посилилися у ці дні. Дякую!», - сказав Папа Римський перед тим, як прочитав молитву «Ангел Господній».

Папа Франциск поблагословив Караван миру, який останніми днями вирушив з Італії до України з метою надання гуманітарної допомоги.

Він зазначив, що це «є знаком близькості народу Італії до постраждалого народу України».

«Приєднаймося до цього жесту нашою молитвою, яка буде більш інтенсивною у дні Страсного тижня», - сказав Папа Римський.

Як повідомлялося, наприкінці березня Папу Римського Франциска госпіталізували до римської лікарні через респіраторну інфекцію: напередодні він скаржився на труднощі з диханням, але про COVID-19 не йдеться.