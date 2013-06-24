Папа Римський Франциск під час загальної аудієнції у середу засудив «безжальні бомбардування» росією українських міст і закликав припинити це «тих, у кого в руках доля війни».
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Reuters.
Під час зустрічі з паломниками Папа Франциск висловив співчуття українському народові, що цими днями страждає від наслідків масованих ракетних обстрілів, пише Vatican News.
«В ці дні моє серце постійно звернене до українського народу, зокрема, до мешканців місцевостей, проти яких загострилися бомбардування», – сказав Папа Франциск, коментуючи масовану ракетну атаку росії по українським містам.
Святіший Отець додав, що молиться за українців.
«Ношу в собі їхній біль і за заступництвом Пресвятої Богородиці представляю його у молитві Господеві. А Він завжди вислуховує лемент вбогих, які до Нього взивають. Нехай же Його Дух зможе перемінити серця тих, в чиїх руках лежить доля війни, щоби зупинився ураган насильства, і щоб було можливим відновити мирне співіснування в справедливості», - сказав Папа.
Нагадаємо, 10 жовтня вранці росія завдала ракетних ударів по Києву, Хмельницькому, Львову, Житомиру, Дніпру та інших містах. Загалом по території України було випущено 84 ракети, 43 з них збито.