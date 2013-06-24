У державному бюджеті на 2025 рік передбачено 1,6 мільярда гривень для придбання шкільних автобусів для максимального залучення дітей до очного навчання, особливо у сільській місцевості.

Нещодавно уряд затвердив розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на закупівлю шкільних автобусів у 2025 році між такими областями: Вінницькою (141,9 млн грн); Волинською (112,1 млн грн); Дніпропетровською (101,7 млн грн); Житомирською (70,7 млн грн); Закарпатською (169,3 млн грн); Запорізькою (2,3 млн грн); Івано-Франківською (132,9 млн грн); Київською (180,6 млн грн); Кіровоградською (17,7 млн грн); Львівською (132,9 млн грн); Миколаївською (23,5 млн грн); Одеською (11,8 млн грн); Полтавською (82,9 млн грн); Рівненською (97,5 млн грн); Сумською (30,8 млн грн); Тернопільською (68,9 млн грн); Харківською (23,4 млн грн); Хмельницькою (21,4 млн грн); Черкаською (31,9 млн грн); Чернівецькою (133,9 млн грн); Чернігівською (11,7 млн грн). «Відтепер засновники закладів освіти мають змогу закупити майже 460 автобусів або оновити парк шкільних автобусів, знищених внаслідок воєнної агресії російської федерації, — прокоментував заступник міністра Роман Єрмоличев, повідомляє Мінфін.