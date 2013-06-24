Міністерство економіки вдруге з початку року затвердило розподіл коштів у межах програми компенсації 25% вартості української сільськогосподарської техніки та обладнання. Компенсацію за заявками, поданими у лютому-березні 2025 року, отримають 1034 агровиробники на суму понад 222,7 мільйона гривень.

«Програма компенсації 25% формує додатковий внутрішній попит на продукцію українських виробників сільськогосподарської техніки. Аграрії оновлюють парк техніки на вигідних умовах, а агромашинобудівні підприємства мають більше замовлень. Уряд запланував для реалізації програми у 2025 році 1,5 мільярда гривень, з яких частину вже спрямовано на виплати аграріям, зокрема й за підсумками лютого-березня. Програма чинна, покупці можуть і надалі подавати заявки для отримання компенсації за придбану українську агротехніку», — зазначив заступник міністр економіки Андрій Телюпа.

Протягом лютого-березня агровиробники з усіх регіонів України (крім тимчасово окупованих територій) придбали 1445 одиниць української сільськогосподарської техніки та обладнання загальною вартістю понад 890 мільйонів гривень (без ПДВ), повідомляє Мінекономіки.