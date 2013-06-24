Завершився процес передачі в управління державному парку-пам’ятці «Межигір’я» активів, які є невід’ємною складовою колишньої резиденції та паркового комплексу на території і на які накладений арешт у кримінальному провадженні. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Мова йде про рухоме майно, яке було арештоване по справах експрезидента Януковича після Революції Гідності і за збереження якого з 2014 року стали відповідальними активісти за власною згодою.

Розслідування фактів привласнення колишнім президентом майна, що знаходиться на території урочища Межигірʼя, відбувається в рамках кримінального провадження, досудове розслідування у якому здійснювали детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Підписання документів про передачу державного майна в управління державному парку-пам’ятці «Межигір’я» стало фінальним заходом в роботі міжвідомчої комісії, яка впродовж понад двох місяців працювала на території об’єкту.

Наразі територія паркового комплексу тимчасово закрита для відвідувачівчерез проведення організаційних заходів та технічних перевірок. Зокрема, співробітники парку-памʼятки здійснюють ветеринарний огляд тварин та птахів, які проживають на території парку.

За час роботи комісії у складі представників спеціальної адміністрації парка-пам’ятки «Межигір’я» та Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) за участі представників Фонду державного майна України та САП було перевірено наявність та оглянуто арештовані активи (майно), які знаходяться на території парка-пам’ятки і є складовими інфраструктури та облаштування будівель паркового комплексу. До проведення огляду майна за власною згодою також доєднався лідер активістів, який з 2014 року є відповідальним зберігачем арештованого майна.

Тобто це майно, яке знаходиться на державних землях та забезпечує безперебійну роботу об’єкта природно-заповідного фонду України – парка-пам’ятки «Межигір’я», а саме: системи тепло-, електро-, водопостачання та водовідведення, а також елементи інтер’єрів житлових будівель та складові облаштування приміщень охорони державної установи.

Так, загальна кількість оглянутого комісією рухомого майна складає більше 25 тисяч одиниць і воно розміщено у 121 будівлях та спорудах. Найбільший за кількістю рухомого майна об’єкт, понад 3600 одиниць, є головна будівля парку-пам’ятки, а саме: музей «Хонка», площа якого складає 3100 кв.м. і всередині якого визначено 76 приміщень.

Другим за кількістю рухомого майна, 3180 об’єктів, є Фізкультурно-оздоровчий комплекс, площею 2200 кв. м із 112 приміщеннями.

Також в процесі роботи комісією виявлено понад 500 цінних обʼєктів рухомого майна, які є невід’ємною складовою паркового комплексу державного парку-пам’ятки, але раніше не були описані. Зокрема, мова йде про витвори мистецтва, ікони, вітражі у церкві, барельєфи, предмети інтерʼєру, люстри та ін, а також додаткові об’єкти управління системами водопостачання та опалення.

Про нововиявлені цінності вже повідомлено НАБУ, детективами якого заплановані процесуальні дії щодо накладення арешту і на це рухоме майно, тобто і воно також буде стягнуто в дохід держави.

Наступним етапом в організації повноцінної роботи державного “Межигір’я” має стати передача в управління парку-пам’ятці нерухомого майна (будівель), які розташовані на території.

Важливо, що вперше за 10 років всі надходження від функціонування парку-пам’ятки «Межигір’я» надходитимуть в державну скарбницю.

Про офіційне відкриття державного “Межигір’я” для відвідувачів буде повідомлено на сайті парку-пам’ятки«Межигір’я»та інших офіційних ресурсах.

Як повідомлялося раніше, законні умови для передачі в управління державній установі «Парк – пам’ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Межигір’я» активів забезпечено Кабінетом Міністрів України, який своїм Розпорядженням №321-р КМУпідтримав пропозицію АРМА і Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.