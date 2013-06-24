Верховна Рада України 2 травня ухвалила законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення Національного військового меморіального кладовища у місті Києві (реєстр.№ 9240). Про це повідомляє Урядовий портал.

Йдеться про спрощення вирішення земельних та будівельних питань. До розробки проекту закону були залучені також й фахівці Мінветеранів.

Для створення меморіального комплексу буде виділено майже 100 гектарів землі державної і комунальної власності у Биківнянському лісі, що на Броварському проспекті у Києві. Він включатиме військове кладовище, музейний комплекс, ритуальну будівлю та інші необхідні споруди для організації почесних поховань.

На Національному військовому меморіальному кладовищі будуть поховані українські Герої, які ціною власного життя боронили незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також перепоховатимуть Героїв російсько-української війни, починаючи з 2014 року.

«Ухвалення цього законопроекту є важливим кроком на шляху до створення українського Арлінгтону. Пам’ять наших Захисників і Захисниць, які ціною власного життя боронять Українську державу, її незалежність, має бути гідно вшанована», – наголосила Міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна.

Перша черга Національного військового меморіального кладовища буде відкрита вже наприкінці осені.