Верховна Рада України підтримала в першому читанні урядовий законопроект, який перезавантажує систему перевірок бізнесу. За проект закону «Про основні засади державного нагляду (контролю)» (№5837) парламентарі проголосували на засіданні 8 жовтня 2024 року. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Мета документа — створити сприятливе середовище для ведення бізнесу, розвитку малого і середнього підприємництва. Масштабна дерегуляція є складовою однієї з чотирьох стратегічних цілей, ухваленої урядом Стратегії МСП — відновлення та полегшення ведення бізнесу. Дерегуляційний підхід Стратегії відповідає меті ЄС щодо спрощення регуляторного середовища та допоможе ефективнішій роботі та зростанню малого й середнього бізнесу в межах єдиного ринку, принципу пріоритетного врахування потреб МСП («Think small first»), аналізу впливу регулювання на їх діяльність.

«Дерегуляція та зміна підходів до державного нагляду — важлива частина Стратегії підтримки малого та середнього бізнесу. Ми прагнемо перезавантажити систему перевірок, переорієнтувати панівний сьогодні карально-репресивний підхід до нагляду та контролю на превентивний і ризик-орієнтований. Одна з ключових цілей — запровадити збалансовану, прозору систему, яка гарантувала б подальше формування сприятливого бізнес-клімату та середовища для розвитку бізнесу. Та водночас захищала б інтереси держави та людей», — зазначив Перший заступник Міністра економіки України Олексій Соболев.

Що передбачає ухвалений законопроект?

Добровільне страхування цивільної відповідальності роботи підприємців. Для застрахованих підприємців із середнім та незначним ступенем ризику зменшиться кількість планових перевірок;

Аудит діяльності підприємців як попереджувальний захід. Підприємці зможуть залучати до такого аудиту фахівців органу контролю або незалежної організації. Виявлені правопорушення можна буде виправити, при цьому штрафні санкції до бізнесу не застосовуватимуться. Позитивний висновок аудиту дозволить зменшити кількість планових перевірок в півтора раза: період між перевірками збільшиться для високого ступеня ризику з 1 до 1,5 років, середнього – з 3 до 4,5 років, незначного – з 5 до 7,5 років.

Створює в органах контролю інститут громадських рад з питань державного контролю за участі представників бізнесу. Залучення громадськості до розгляду скарг підприємців підвищить об’єктивність та публічність такого розгляду, зменшить навантаження на суди шляхом досудового розгляду скарг.

Розширює та вдосконалює функціонал Інспекційного порталу. Наприклад, заходи контролю та обмін документами здійснюватимуться в електронній формі. Запроваджується е-кабінет для підприємців з можливістю подання скарги та відмови від комплексної перевірки через е-систему тощо. Автоматизація процесів дозволить економити час та ресурси підприємців і державних органів.

Запроваджує відповідальність керівника органу контролю за недотримання підлеглими процедурних вимог та дисциплінарну відповідальність посадових осіб органу контролю, якщо суд підтвердить незаконність рішення цього органу контролю.

Водночас документ посилює захист прав громадян та стимулює бізнес бути відповідальним завдяки ліквідації недоброчесних схем уникнення законних перевірок.

До розробки документа доклали зусиль органи державної влади та громадські організації, в ньому врахована позиція бізнес-асоціацій та галузевих об’єднань. Ухвалення таких змін рекомендували на засіданні Міжвідомчої робочої групи з дерегуляції під співголовуванням Першого Віце-прем'єр-міністра України – Міністра економіки України Юлії Свириденко.

Довідково

Уряд підтримав план заходів з дерегуляції у вересні 2024 року. План затверджено на реалізацію реформи «Поліпшення регуляторного середовища» в межах Ukraine Facility, а також планів виконання рекомендацій Єврокомісії щодо Пакета розширення ЄС 2023 року і пріоритетних дій Уряду на 2024 рік. Всього у плані близько 100 завдань та 140 покрокових заходів, спрямованих на спрощення умов провадження підприємницької діяльності.

Міжвідомча робоча група з питань прискореного перегляду інструментів державного регулювання господарської діяльності створена рішенням Уряду 13 січня 2023 року. До робочої групи увійшли, зокрема, представники міністерств економіки, цифрової трансформації, захисту довкілля та природних ресурсів, юстиції, фінансів, регуляторної служби. До роботи МРГ залучені експерти Офісу ефективного регулювання, Центру економічного відновлення, Центру економічної стратегії, EasyBusiness, Програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України", USAID/UKAid проєкту «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/ TAPAS».

За час роботи МРГ загалом переглянула 1323 регуляторних інструменти для бізнесу. З них 456 рекомендовано скасувати, 584 – спростити. Наразі скасували вже 119 інструментів.