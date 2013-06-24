Вчора, 21 березня, Верхова Рада України підтримала проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» щодо забезпечення видатками сектору безпеки і оборони» за основу та в цілому. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Парламент сьогодні підтримав проект Закону про внесення змін до Державного бюджету, розроблений Мінфіном та схвалений Урядом. Відповідно до запропонованих змін загальний ресурс на сектор безпеки і оборони становитиме 1 трильйон 670 млрд гривень, це 26,6% ВВП. Прийняття законопроекту дозволить Україні й надалі ефективно протидіяти російській збройній агресії», – зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко.

Законопроектом передбачено збільшення видатків загального фонду державного бюджету на 537,2 млрд гривень, у тому числі:

на сектор безпеки і оборони – 518,2 млрд грн, з яких 477,2 млрд грн – оплата праці з нарахуваннями, спецтехніка та обладнання – 30,2 млрд грн, інші видатки – 10,8 млрд гривень;

на резервний фонд – 19,0 млрд гривень.

Для реалізації зазначених ініціатив у проекті змін до державного бюджету на 2023 рік передбачено: