Вчора, 21 березня, Верхова Рада України підтримала проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» щодо забезпечення видатками сектору безпеки і оборони» за основу та в цілому. Про це повідомляє Урядовий портал.
«Парламент сьогодні підтримав проект Закону про внесення змін до Державного бюджету, розроблений Мінфіном та схвалений Урядом. Відповідно до запропонованих змін загальний ресурс на сектор безпеки і оборони становитиме 1 трильйон 670 млрд гривень, це 26,6% ВВП. Прийняття законопроекту дозволить Україні й надалі ефективно протидіяти російській збройній агресії», – зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко.
Законопроектом передбачено збільшення видатків загального фонду державного бюджету на 537,2 млрд гривень, у тому числі:
- на сектор безпеки і оборони – 518,2 млрд грн, з яких 477,2 млрд грн – оплата праці з нарахуваннями, спецтехніка та обладнання – 30,2 млрд грн, інші видатки – 10,8 млрд гривень;
- на резервний фонд – 19,0 млрд гривень.
Для реалізації зазначених ініціатив у проекті змін до державного бюджету на 2023 рік передбачено:
- збільшення доходів загального фонду на 60,7 млрд грн (зокрема, ПДФО на 36,5 млрд грн; дивідендів (доходу), нарахованих на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність на 19,0 млрд грн);
- фінансування загального фонду державного бюджету за борговими операціями на 419,3 млрд грн;
- враховано економію коштів з виконання боргових та гарантійних зобов’язань на 57,2 млрд гривень.