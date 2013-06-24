Нижня палата парламенту Швейцарії – Національна рада – відхилила пропозицію приєднатися до роботи створеної G7 міжнародної цільової групи з пошуку активів російських олігархів (Russian Elites, Proxies, and Oligarchs або REPO).

У середу Національна рада відхилила відповідну пропозицію депутатів від «Партії Зелених» більшістю в 101 голос проти 80.

У Швейцарії поки що не створено офіційної робочої групи з реалізації міжнародних економічних санкцій, запроваджених проти Росії через її агресію проти України. Це питання зараз курує Державний секретаріат з економічних питань (SECO) у складі федерального міністерства економіки.

«Будучи країною, в якій розміщені значні російські активи, а також великим сировинним трейдером, Швейцарія несе велику відповідальність у цій галузі. Членство (в групі REPO – ред.) стало б чітким політичним сигналом», - вважає депутатка від «Партії Зелених» Франциска Різер.

За словами депутатки від соціал-демократичної партії Лоранс Фельманн Ріель, Швейцарія не може надавати Україні пряму військову підтримку, «тому тим важливіше діяти там, де ми це можемо робити».

За різними оцінками у швейцарських банках, зокрема, російськими особами, які потрапили до санкційних списків, розміщено активи розміром від 150 млрд (164,9 млрд доларів) до 200 млрд швейцарських франків. Поки що Швейцарія заморозила лише 7,5 млрд швейцарських франків.

«Не дивно, що це викликало міжнародну критику. Участь Швейцарії (у роботі цільової робочої групи REPO – ред.) не є загрозою її автономії, але це спосіб показати, що ми серйозно ставимося до санкцій», - сказала Лоранс Фельманн Ріель.

Крім того, за її словами, рішення REPO не є юридично обов'язковими, і після вступу до складу групи Швейцарія завжди зможе сама вирішувати, приймати їй наступні пакети санкцій проти Росії чи ні.

Однак депутатів від правих партій ця аргументація не переконала. «Швейцарія вже співпрацює з питання санкцій з багатьма країнами та організаціями, включно з REPO, але на технічному рівні. Вона виконує свою роботу, і навіть краще, ніж багато інших країн», - заперечив Ганс-Петер Портманн, депутат від «Партії Лібералів» (FDP/PLR).

Як повідомлялося, робочу групу REPO було створено в березні 2022 року країнами G7 (Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Велика Британія і США), Європейським союзом (ЄС) та Австралією. На сьогодні до неї не приєдналася жодна інша країна.

Торік уряд Швейцарії вже один раз відмовився від участі в роботі цієї групи. Федеральне міністерство юстиції та поліції Швейцарії ще в лютому 2023 року поінформувало кабмін, Федеральну раду, про те, що однією з цілей REPO є не просто заморожування, але пряма конфіскація приватних активів законного походження на цілі відновлення України, що суперечить положенням Федеральної конституції Швейцарії.

У червні 2023 року так звана «Гельсінкська комісія» США розкритикувала санкційну політику Швейцарії, а посли країн «Великої сімки», акредитовані в Берні, зажадали від Швейцарії тіснішої співпраці з ними в пошуку активів російських олігархів. Федеральна рада відкинула тоді всю цю критику, заявивши, що обсяг активів, заморожених у Швейцарії, є за всіма міжнародними стандартами цілком «гідними».

Джерело: Укрінформ