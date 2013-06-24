Верховна Рада України підтримала в другому читанні та в цілому проект Закону України «Про забезпечення простежуваності водних біоресурсів та/або продукції, виробленої з водних біоресурсів» № 9545. Документ розроблений Мінагрополітики. Про це повідомив Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль, передає пресцентр Урядовий портал.

«Цей закон – ще один крок на шляху до євроінтеграції. Він запобігає незаконному вилову риби і передбачає раціональне використання та охорону водних біоресурсів. Переконаний, цей закон не лише забезпечить населення високоякісними продуктами, виробленими з водних біоресурсів, а й стимулюватиме розвиток економічного потенціалу галузі», – наголосив Віталій Коваль.

Основними положеннями Закону передбачено:

визначити основні правові, економічні та організаційні засади забезпечення простежуваності водних біоресурсів та продукції, виробленої з водних біоресурсів, які перебувають в обігу на території України, а також, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України та/або вивозяться (пересилаються) з неї;

забезпечити стале управління водними біоресурсами, запобігання незаконному, непідзвітному, нерегульованому рибальству, сприяння збереженню, раціональному використанню і охороні водних біоресурсів, а також захисту прав та економічних інтересів суб’єктів господарювання;

впровадити в національне законодавство документів, наявність яких є обов’язковою для митного оформлення простежуваних водних біоресурсів та/або продукції з них під час здійснення експортно-імпортних операцій та реекспорту:

- сертифіката вилову водних біоресурсів (Catch Certificate);

- сертифіката реекспорту водних біоресурсів (Re-export Certificate);

- свідоцтва про переробку простежуваних водних біоресурсів та/або продукції виробленої з водних біоресурсів.

Закон дозволить: