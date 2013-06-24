Верховна Рада України підтримала в другому читанні та в цілому проект Закону України «Про забезпечення простежуваності водних біоресурсів та/або продукції, виробленої з водних біоресурсів» № 9545. Документ розроблений Мінагрополітики. Про це повідомив Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль, передає пресцентр Урядовий портал.
«Цей закон – ще один крок на шляху до євроінтеграції. Він запобігає незаконному вилову риби і передбачає раціональне використання та охорону водних біоресурсів. Переконаний, цей закон не лише забезпечить населення високоякісними продуктами, виробленими з водних біоресурсів, а й стимулюватиме розвиток економічного потенціалу галузі», – наголосив Віталій Коваль.
Основними положеннями Закону передбачено:
- визначити основні правові, економічні та організаційні засади забезпечення простежуваності водних біоресурсів та продукції, виробленої з водних біоресурсів, які перебувають в обігу на території України, а також, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України та/або вивозяться (пересилаються) з неї;
- забезпечити стале управління водними біоресурсами, запобігання незаконному, непідзвітному, нерегульованому рибальству, сприяння збереженню, раціональному використанню і охороні водних біоресурсів, а також захисту прав та економічних інтересів суб’єктів господарювання;
- впровадити в національне законодавство документів, наявність яких є обов’язковою для митного оформлення простежуваних водних біоресурсів та/або продукції з них під час здійснення експортно-імпортних операцій та реекспорту:
- сертифіката вилову водних біоресурсів (Catch Certificate);
- сертифіката реекспорту водних біоресурсів (Re-export Certificate);
- свідоцтва про переробку простежуваних водних біоресурсів та/або продукції виробленої з водних біоресурсів.
Закон дозволить:
- створити передумови для забезпечення сталого управління водними біоресурсами та збільшення економічного потенціалу країни;
- запобігти незаконному, непідзвітному, нерегульованому рибальству;
- забезпечити збереження, раціональне використання, відтворення та охорону водних біоресурсів;
- сприяти захисту прав та економічних інтересів суб’єктів господарювання та мінімізації корупційних ризиків;
- усунути бар’єри для вільної торгівлі з Європейським Союзом;
- забезпечити населення високоякісними проду
- ктами, виробленими з водних біоресурсів.