Верховна Рада України на сьогоднішньому засідані прийняла за основу законопроекти “Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення умов виробництва дистилятів суб’єктами малого підприємництва” (№ 5762) та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку виробництва виноробної продукції та спрощення господарської діяльності малих виробництв виноробної продукції» (№9030). Про це повідомляє прес-офіс Мінагрополітики.

Документи спрямовані на підтримку малих виробників крафтових спиртних напоїв та виноробів.

Зокрема, законопроектом пропонується № 5762 визнати малими виробниками дистилятів суб’єктів господарювання, що виробляють спиртові дистиляти та спиртні напої з власних дистилятів; спростити отримання ліцензії на виробництво та зниження її вартості, узгодити норми законодавства щодо ліцензування виробництва та продажу спиртових дистилятів, виключивши положення щодо обов’язкової сертифікації спирту, дистилятів, біоетанолу і тютюнових виробів.

Законопроект №9030 стосується малих виноробів. Він пропонує скасувати низку бюрократичних процедур та обмежень, в тому числі, ліцензії на здійснення діяльності з виробництва алкогольних напоїв. Натомість пропонується створити реєстр малих виробництв виноробної продукції. Також передбачається зменшення вимог до матеріально-технічної бази малих виробництв та спрощення процедури звітності.