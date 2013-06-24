8 жовтня Верховна Рада України ухвалила в цілому урядовий Закон № 9219, який на законодавчому рівні регулює передачу повноважень з реєстрації та обліку великовантажних транспортних засобів, іншої технологічної техніки (бульдозери, навантажувачі, дорожньо-будівельні машини тощо) від Державної служби України з питань праці до сервісних центрів МВС. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив, заступник Міністра МВС України Богдан Драп’ятий, передає пресцентр Урядовий портал.

«В Україні функціонують 144 територіальних сервісних центрів МВС. Передача повноважень з реєстрації та обліку великотонажної техніки до їх компетенції дозволить громадянам та юридичним особам швидше і зручніше отримувати відповідні послуги», - зазначив заступник Міністра та подякував народним депутатам України за ефективну співпрацю.

Він також зауважив, що МВС та Головний сервісний центр вже розпочали підготовку для впровадження нових послуг.

Закон набирає чинності через шість місяців з дня, наступного після його офіційного опублікування.