Голови комітетів з європейських справ національних парламентів ЄС та перший віцепрезидент Європейського парламенту Отмар Карас закликають посилити підтримку України та посилити ізоляцію росії.

Про це вони наголосили у спільній заяві за підсумками візиту до Києва, повідомляє Укрінформ.

«Ми закликаємо всі країни зробити висновки щодо справжніх намірів росіїта посилити підтримку України у протидії російській агресії, а не утримуватися від дій під виглядом бажання зіграти непотрібну росії роль миротворців. Ми закликаємо всі держави та міжнародні організації негайно засудити незаконні дії кремля на тимчасово окупованих територіях України та посилити ізоляцію росії. Ми закликаємо партнерів дати зрозуміти росії, що єдиною відповіддю на її спроби анексії, шантажу та ультиматумів буде посилення підтримки України, щоб вона взяла гору над агресором», - йдеться у заяві.

Голови комітетів також заявили про підтримку поглиблення міжпарламентської співпраці своїх парламентів та Верховної Ради. Парламентарі висловили підтримку всій допомозі для України в сферах, визначених Європейською комісією, які б дозволили якнайшвидше почати переговори про вступ України в ЄС, та підкреслили готовність активно підтримувати процес вступу.

Крім того, вони найрішучіше засудили війну рф проти України та заявили про підтримку всієї оборонної допомоги Збройним силам України і закликали до збільшення конкретних внесків у термінове зміцнення обороноздатності України.

«Ми суворо засуджуємо фіктивні референдуми, організовані росією в чотирьох областях України, і будь-які заяви про анексію. Результати є недійсними. Міжнародне співтовариство не визнає ці постановчі шоу», - підкреслено у заяві іноземних депутатів.

Заяву підписали перший віцепрезидент Європарламенту Отмар Карас та голови комітетів з європейських справ національних парламентів Чехії, Люксембургу, Данії, Словенії, Румунії, Фінляндії, Естонії і Німеччини.

Під час свого візиту солідарності в Україну парламентарі провели зустрічі з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком, віцепрем'єр-міністеркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною, міністром оборони Олексієм Резніковим, заступником глави МЗС Євгеном Перебийносом.

Нагадаємо, 30 вересня у кремлі відбулася церемоніятак званого прийняття до складу росії маріонеткових утворень «днр» та «лнр», а також загарбаних армією рф територій Херсонської та Запорізької областей України, що викликало широке міжнародне обурення.