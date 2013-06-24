Міністр фінансів Сергій Марченко виступив онлайн на зустрічі міністрів фінансів, голів центробанків країн-членів G7, керівництва МВФ і Світового банку, Європейської комісії та ОЕСР. Це перше засідання фінансового блоку 2025 року під час головування Канади у G7. Сергій Марченко привітав міністра фінансів Канади Домініка Леблана з початком головування у G7 та висловив подяку за стійку підтримку України від початку повномасштабного вторгнення рф.

Представники Канади, ЄС, МВФ, Світового банку, ОЕСР та інших країн і міжнародних організацій висловили підтримку народу України в боротьбі проти агресора та відзначили зусилля Міністерства фінансів у підтримці макрофінансової стабільності, а також імплементації реформ.

У виступі Сергій Марченко наголосив, що фінансова, військова та гуманітарна допомога, а також санкції проти агресора допомагають Україні ефективно протистояти рф та підтримувати фінансову стабільність в умовах екстремальної невизначеності. Від лютого 2022 року Україна одержала понад 118 млрд дол. США прямої бюджетної підтримки від ключових партнерів. Зростання економіки 2024 року становило 3,6%. Міжнародна фінансова допомога 2024-го становила 41,7 млрд дол. США. Ці кошти було спрямовано на фінансування пріоритетних соціальних та гуманітарних видатків державного бюджету. Доходи загального фонду державного бюджету, забезпечені податковою та митницею, за підсумками 2024 року зросли на 490 млрд грн порівняно з 2023-м.

Безпека і оборона — беззаперечний пріоритет державного бюджету. 2025 року буде спрямовано 26,3% ВВП країни на безпеку та оборону.

Потреба в міжнародному фінансуванні 2025-го залишається значною і становить 39,3 млрд дол. США.

Скорочення дефіциту бюджету прогнозують до 19,4% ВВП 2025 року з 24% 2024-го. Зберігається позитивна динаміка зростання доходів держбюджету — 128,2 млрд гривень у січні 2025-го, що на понад 10 млрд грн більше за показник 2024 року.

Програма «Механізм розширеного фінансування» (Extended Fund Facility — EFF) рекордна для України, адже було проведено вже шість успішних переглядів. Виконання всіх зобов’язань за програмою — пріоритет уряду України. Триває місія щодо сьомого перегляду програми EFF.

Програма Ukraine Facility стала основним фінансовим механізмом підтримки від ЄС із 2024 року. Україна вже виконала 41 захід, передбачений Планом України, що стало основою для позитивної оцінки Європейської комісії за четвертий квартал 2024 року.

Загалом унаслідок успішного виконання реформ 2024 року Україна одержала 16,1 млрд євро підтримки від ЄС, зокрема 3 млрд євро у формі грантів.

Очікується, що Рада ЄС найближчим часом схвалить рішення про надання нового траншу обсягом 3,5 млрд євро, що дасть змогу уряду й надалі фінансувати пріоритетні видатки.

Україна послідовна щодо порядку денного реформ, виконуючи свої зобов’язання за всіма програмами співпраці. Виробничий потенціал української оборонної промисловості зріс у кілька разів лише за останній рік. Це трансформує економіку та робить Україну лідером оборонних інновацій. Нові технологічні рішення розробляють і впроваджують набагато швидше і дешевше, ніж традиційні оборонні програми в інших країнах із тривалими циклами проєктування. Приклади цього — зростання кількості вироблених дронів, гаубиць «Богдана» та іншої зброї, що стримує агресора в Україні.

Міністр фінансів закликав партнерів інвестувати в українську оборонну промисловість, адже це інвестиції в мирне майбутнє. Оборонні технології стануть одним із провідних драйверів швидкого економічного зростання в післявоєнний період.

Насамкінець Сергій Марченко зауважив, що сильна суверенна Україна, яка швидко відновлюється та інтегрується з ЄС, відкриє нові можливості для торгівлі, інновацій та зростання в усьому світі, забезпечуючи процвітання для наступних поколінь, повідомляє Міністерство фінансів.