Під час Міжнародної конференції з відновлення України у Берліні відбулося засідання високого рівня Координаційної групи G7+ з надання допомоги енергосектору України. Участь у зустрічі взяли представники 25 країн, установ та організацій. Зокрема, серед учасників - Міністр енергетики України Герман Галущенко, Держсекретар МЗС Німеччини Сюзанне Бауман, заступник Держсекретаря США Джеффрі Пайєтт, спецпредставник з питань відбудови України Міністерства закордонних справ Італії Давіде ла Чечіліа, спецпредставник з питань відновлення України Республіки Корея Сокі Канг, Державний міністр Міністерства економіки, торгівлі та промисловості Японії Івата Казучіка, Міністр міжнародного співробітництва та зовнішньої торгівлі Швеції Йохан Форсселл, директор Секретаріату Енергетичного співтовариства Артур Лорковський, генеральний директор IRENA Франческо Ла Камера, регіональний віце-президент Світового банку Антонелла Бассані. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

За підсумками засідання представники країн-партнерів зробили рішучу заяву, в якій засудили російські атаки на українську енергетику та засвідчили плани продовжувати надавати допомогу для відновлення українського енергосектору.

Зокрема, партнери G7+ зазначили про додаткову допомогу енергетичному сектору на суму понад 1 мільярд доларів США після останніх атак, а саме понад 70 мільйонів євро нових грантових внесків до Фонду підтримки енергетики України, 500 мільйонів доларів нового фінансування від США для підтримки енергетичного сектору, 300 мільйонів євро додаткового фінансування від ЄБРР, щонайменше 47 мільйонів доларів додаткового гранту від Світового банку та донації у формі гуманітарної допомоги від держав-членів ЄС.

Партнери констатували, що після поновлення росією масованих атак на критичну енергетичну інфраструктуру 22 березня 2024 року українська енергосистема втратила близько 9 ГВт встановленої потужності енергогенерації.

«Ми, члени Координаційної групи G7+ з допомоги енергетиці України та Уряд України, засуджуємо дії росії та вимагаємо притягнути до відповідальності тих, хто причетний до цих атак на критичну інфраструктуру, які мають руйнівний вплив на життя цивільного населення», - йдеться в заяві.

Також країни - партнери зазначили про важливість зусиль ENTSO-E у збільшенні експорту електроенергії в Україну та акцентували на тому, що збільшать зусилля з надання обладнання для ремонтів пошкодженої інфраструктури виробництва та передачі енергії до зимового періоду 2024/2025 років.

«Ми посилимо зусилля для зміцнення фізичного захисту основних компонентів енергетичної мережі, протиповітряної оборони, яка є критично важливою для захисту населення, економіки та безпеки України; а також імплементації рішень з децентралізації та встановлення обладнання розподіленої генерації електроенергії», - зазначили країни-партнери.