росія прагне продовжувати війну, тому країни-партнери мають продовжувати санкції проти рф, посилити обороноздатність України та розробити спільний план розгортання гарантійних сил. Про це Президент Володимир Зеленський заявив під час зустрічі лідерів у Парижі щодо підтримки України. Він наголосив, що росія намагається продовжувати війну та затягує дипломатичні переговори щодо повного й безумовного припинення вогню, і саме тому необхідно зберігати санкційний тиск на країну-агресора.

«росія занадто часто порушує свої обіцянки — ми не можемо робити кроки їм назустріч, доки вони реально не зміняться. Санкції мають діяти доти, доки триватиме агресія та окупація. Я прошу всіх вас не втрачати рішучості й працювати з іншими нашими партнерами над збереженням тиску на росію», — зазначив Володимир Зеленський.

Президент закликав партнерів продовжувати військову підтримку України і на державному рівні, і через спільні оборонні й фінансові ініціативи Євросоюзу.

«За даними нашої розвідки, росія готується до нових наступів на Сумську, Харківську та Запорізьку області. Вони затягують переговори й намагаються втягнути США в нескінченні беззмістовні дискусії про фальшиві умови, щоб виграти час, а потім спробувати захопити ще більше земель», — наголосив глава держави.

Володимир Зеленський зазначив, що Україна потребує інвестицій у спільне виробництво систем протиповітряної оборони, артилерійських снарядів та дронів.

«Наша оборонна промисловість в Україні недофінансована приблизно на 20 мільярдів євро. Ми вважаємо, що це можна закрити за рахунок російських активів», — зауважив Президент.

Глава держави закликав розробити конкретний спільний план розгортання сил країн-партнерів в Україні.

«Нам потрібен один чіткий план, на який ми всі погодимося і який почнемо втілювати в життя на основі тих варіантів і планів, які вже були обговорені з вами і є для вас доступними. Ми хочемо запросити невелику групу людей — ваших представників в Україну, щоб разом розробити цей план», — підсумував Володимир Зеленський, повідомляє Офіс Президента.