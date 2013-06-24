Міністр оборони Рустем Умєров узяв участь у засіданні Nordic-Baltic 8, де міністри оборони Норвегії, Ісландії, Данії, Швеції, Фінляндії, Естонії, Латвії та Литви представили нові ініціативи з підтримки України. За підсумками зустрічі країни-учасниці підтвердили свої стратегічні зобов’язання.

Швеціяготує новий великий пакет військової допомоги, що міститьпосилення протиповітряної оборони України. Поставки заплановано на нинішній рік.

Норвегія надає7,8 млрд євро 2025 року — один з найбільших бюджетів допомоги Україні. Кошти буде спрямовано напосилення спроможностей на морі та ППО, а також на підготовку військових у межах«Нордично-Балтійської бригади». Додатково передбачено інвестиції в український ОПК.

Литва працює над зміцненням українськоїсистеми ППО, інвестиціями воборонно-промисловий комплекс та внесками вчеську ініціативу. Пріоритетом залишається постачанняартилерійських снарядів.

Норвегія зосереджена на оснащенні підрозділів ЗСУ,постачанні снарядів та розвиткуспівпраці в ОПК.

Ісландія бере участь вінвестиціях в український оборонно-промисловий комплекс у межахданської моделі та допомагаєготувати «Нордично-Балтійську бригаду».

Фінляндія працює надпостачанням артилерійських снарядів і готуєновий пакет військової допомоги.

Естонія готуєнові поставки снарядів та готова долучитися до підготовки«Нордично-Балтійської бригади».

Данія розглядаєдодаткові інвестиції в український ОПК.

«Нордичні та балтійські країни — одні з найвідданіших наших союзників, які не лише нарощують військову допомогу, а й активно підтримують розвиток нашої оборонної промисловості», — наголосивРустем Умєров.

Міністр оборони подякував партнерам за підтримку, оскільки зміцнення безпекової співпраці важливе для стабільності всього європейського континенту, повідомляє Міноборони.