Віцепре-м’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністр юстиції Ольга Стефанішина та нещодавно призначена комісар ЄС з гуманітарної допомоги, кризового реагування та цивільного захисту Аджа Лябіб під час зустрічі в Києві обговорили ключові питання, пов’язані з поліпшенням координації гуманітарної допомоги, підвищенням стійкості України до викликів війни та подальшою співпрацею в контексті європейської інтеграції.

«Ми вдячні нашим європейським партнерам за солідарність і практичну допомогу, що дає змогу Україні оперативно реагувати на виклики війни та забезпечувати ключові потреби наших громадян. Співпраця щодо гуманітарного реагування — важливий елемент нашої стійкості, а також європейського шляху України», — наголосила віцепрем’єр-міністр.

Аджа Лябіб запевнила в готовності Європейського Союзу продовжувати підтримку України, зокрема через посилення програм гуманітарної допомоги та кризового реагування.

«Україна та український народ демонструють дивовижну стійкість, здатність адаптуватися і бути гнучкими. Саме тому моя перша місія присвячена Україні, щоб зрозуміти, як ми можемо розвивати наші відносини в довгостроковій перспективі, і щоб забезпечити максимальну ефективність наших гуманітарних проєктів. Європейський Союз залишатиметься поряд з вами стільки, скільки буде потрібно, щоб підтримати ваш народ та допомогти у відбудові країни», — сказала єврокомісар.

Аджа Лябіб проінформувала, що Єврокомісія спрямувала 140 мільйонів євро для України на гуманітарні проєкти, зокрема на термінову допомогу. Ідеться про їжу, житло, чисту воду, медичне обслуговування та захист у зимовий період.

Сторони домовилися посилити координацію зусиль для ефективнішого реагування на гуманітарні виклики, зокрема щодо захисту прав людини, підтримки постраждалих від війни та відновлення країни, повідомляє Служба віцепрем’єра.