Міністр енергетики Герман Галущенко під час зустрічі з Надзвичайним і Повноважним послом Литовської Республіки в Україні Інгою Станітє-Толочкєнє поінформував пані посла про наслідки російських атак на енергетичні об’єкти, які ворог систематично здійснює різними видами озброєння, а також заходи з підтримки стабільності енергосистеми та відновлення зруйнованого. Особливо акцентував на загрозах ядерній та радіаційній безпеці через російські удари по підстанціях, які критично важливі для українських АЕС.

Обговорили також припинення транспортування російського газу територією України, альтернативні маршрути постачання газу та забезпечення енергоресурсами загалом. Акцентували на необхідності координації співпраці, насамперед в межах ЄС, для підтримки енергетичної стійкості Європи та посилення тиску на росію.

Герман Галущенко подякував пані послу за допомогу, яку Литва надає українському енергосектору з перших днів повномасштабного російського вторгнення. Енергетичні компанії отримали від литовських партнерів 183 гуманітарні вантажі загальною вагою понад 3200 тонн енергетичного обладнання, серед якого критично необхідне устаткування для ремонтів теплової генерації та потужні автотрансформатори, повідомляє Міненерго.