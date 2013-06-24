Під час робочого візиту в Канаду міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова та міністр у справах ветеранів Канади — заступник міністра національної оборони Даррен Фішер підписали меморандум про взаєморозуміння між нашими країнами.

Меморандум передбачає: обмін знаннями та найкращими практиками, щоб допомогти українським ветеранам війни та їхнім родинам легше адаптуватися до мирного життя; вивчення канадського досвіду психологічної реабілітації, соціальної адаптації та медичної підтримки ветеранів; впровадження конкретних реалістичних кроків для поліпшення системи ветеранської підтримки в Україні.

Меморандум укладено на виконання безпекової угоди між Україною та Канадою, яку підписали 2024 року Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Тепер підтримка охоплює не лише оборонну галузь, а й визнання внеску ветеранів та їхню всебічну підтримку.

Передбачено, що Канада ділитиметься досвідом, щоб допомогти українським воїнам та їхнім родинам подолати наслідки поранень і хвороб, спричинених агресією рф.

«Цей меморандум підтверджує забезпечення всебічної підтримки ветеранів. Разом із канадськими партнерами ми впроваджуватимемо конкретні реалістичні вимірювані кроки. Обмін досвідом і найкращими практиками дасть нам змогу краще забезпечувати ветеранів необхідними ресурсами, можливостями та визнанням, на які вони заслуговують»,— наголосила очільниця Мінветеранів Наталія Калмикова.

«Канада завжди буде поряд з Україною. Жорстока неспровокована війна росії випробувала силу і стійкість українського народу. Це партнерство допоможе ветеранам та їхнім родинам адаптуватися до цивільного життя»,— наголосив міністр у справах ветеранів Канади — заступник міністра національної оборони, повідомляє Міністерство у справах ветеранів.