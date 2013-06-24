Укрзалізниця фіксує зростання обсягів пасажирських перевезень: за травень 2024 року перевезено майже 2,2 млн пасажирів у внутрішньому сполученні та майже 200 тисяч пасажирів — у міжнародному. Отже, Укрзалізниця демонструє зростання на 22% та 21% відповідно у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Беззаперечним лідером став маршрут Київ — Чоп, який зріс на 221%. Це стало результатом розвитку станції Чоп як хабу між внутрішніми та міжнародними поїздами, зокрема відкриття альтернативного варіанту подорожі до Будапешта та Відня після запуску поїздів №367/745 Луцьк/Київ — Чоп та №143/146 Чоп — Відень у грудні 2023 року.

Зростання на 52% та 66% демонструє маршрут Миколаїв — Київ та Київ — Миколаїв відповідно. У топі також маршрути Київ — Хмельницький — Київ, Київ — Хелм — Київ, Київ — Вінниця — Київ.

Загалом за травень 2024 року Укрзалізниця наростила перевезення у внутрішньому та міжнародному сполученнях на 422,5 тисяч пасажирів у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.