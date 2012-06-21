Тема призову на строкову службу юнаків не нова. В усі часи були ті, хто мав бажання виконати свій священний обов’язок перед Батьківщиною, а були й нині є, які вважають не царською справою оволодіння азами військової справи. Для того, аби зменшити кількість тих, хто ухиляється від служби в армії, кожна з областей намагається подолати проблему, а точніше зацікавити хлопців і дівчат військовою тематикою. Як це роблять на Львівщині. Тут ухвалено рішення запроваджувати для молоді навчально-освітні програми з військово-патріотичного виховання та військових вишколів. Про це, зокрема, йдеться в інформаційному повідомленні прес-служби оборонного відомства. Так, у Львові, під час засідання Координаційної ради з національно-патріотичного виховання відбулося обговорення актуальних питань реалізації заходів національно-патріотичного виховання в межах обласної програми «Молодь Львівщини» на 2018 рік. Думками щодо напрацювання системного підходу з виконання положень цієї програми поділилися Державний секретар Міністерства молоді та спорту Олег Немчінов, голова обласної державної адміністрації Олег Синютка, начальник відділу комплектування та призову обласного військового комісаріату підполковник Валерій Дрібниця, керівники профільних департаментів та представники громадських організацій.
Упродовж заходу доповідачі були одностайними в тому, що підвалини національно-патріотичного виховання закладаються у юному віці. На їхню думку, українська молодь має добре знати історію держави, героїв, які обстоювали і зараз перебувають на захисті її соборності та непорушності кордонів та чітко розуміти подальші шляхи розвитку.
Також ішлося про необхідність посилити в області підтримку громадських молодіжних організацій, проводити більше фестивалів і таборів для молоді, створити онлайн-квести та інші інтерактивні ігри національно-патріотичного спрямування, а також частіше організовувати екскурсії до місць національної пам’яті. Представники громадських організацій зголосилися проводити щомісяця військовий вишкіл для старшокласників, до якого залучатимуться сучасні герої — учасники антитерористичної операції.
За словами військового комісара Львівського обласного військового комісаріату підполковника Олександра Тіщенка, напрацьовані під час зустрічі рішення дадуть змогу активізувати в області роботу з національно-патріотичного виховання краян.
— Я вже дав доручення районним військовим комісарам, аби вони об’єднали зусилля з представниками органів місцевого самоврядування та громадськими організаціями й до кінця року напрацювати дієвий механізм залучення школярів районів до військового вишколу.
До речі, вже заплановано днями провести ознайомлення для близько восьми десятків учнів Львівщини з основами та правилами стрільби зі стрілецької зброї на одному з військових полігонів.
ДОВІДКА «УК»
За час осіннього призову на строкову службу підрозділи Збройних сил України, Нацгвардії та Державної служби транспорту поповнилися 635 юнаками зі Львівщини. Область належить до найкращих за показниками призову. Окрім того, регіону дали додаткове завдання — призвати до строкової служби ще 110 осіб. Тут не припиняють також і роботу з пошуку тих, хто ухиляється. У комісаріаті повідомили, що кількість таких становить понад 15 тисяч осіб. Матеріали їхніх справ передано в правоохоронні органи для притягнення до кримінальної відповідальності.
Марина ВОЛОШИН
для «Урядового кур’єра»