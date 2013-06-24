Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній повідомив, що рішення щодо церковного календаря винесуть у травні під час Архієрейського собору.

Про це ієрарх сказав в інтерв'ю Gazeta.ua, передає Укрінформ.

У травні ПЦУ проведе Архієрейський собор, де обговорить це питання.

«Втілення цієї реформи насамперед дасть змогу перейти на більш точний календар й уникнути в майбутньому поступового зміщення нерухомих свят. І хоч на цьому шляху ще залишаються деякі труднощі, проте переконаний, що з Божою допомогою ми їх вирішимо», - зазначив Епіфаній.

За його словами, ПЦУ вже готується запровадити відповідну реформу й працює над новою редакцією певної церковної літератури для прихожан. Водночас митрополит Епіфаній наголосив, що календарне питання не стосується православного віровчення, яке є незмінним.

Він також повідомив, що від початку повномасштабного російського вторгнення до ПЦУ приєдналося понад тисячу парафій, приблизно така ж кількість перейшла впродовж кількох років до цього.

«Тобто тепер понад 2 тисячі. Цей процес триває, і постійно надходять новини, що в тому чи іншому регіоні чергова громада вирішила приєднатися до Православної церкви України», - підсумував Епіфаній.