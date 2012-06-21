Стародавнє місто Комани Понтійські розташоване на території сучасної Туреччини в провінції Токат. Археологічні роботи в цьому регіоні ведуться ще з 2004 року. Нещодавно вченими потрапила незвичайна знахідка. На думку вчених, цінний артефакт розповідає про справжнє призначення цього стародавнього міста.

Нинішні розкопки ведуться під керівництвом професора Близькосхідного технічного університету Бурдж Ерджіяс. Він розповів, що в 2020 році в регіоні було виявлено безліч незвичайних речей, але найцікавішою з них є печатка у вигляді жука-скарабея з Єгипту. За слова Ерджіяс, ієрогліфи на печатці означають ім'я Тутмоса III. Він був шостим фараоном 18-ої династії в Єгипті, його правління припадає на 1479 і 1429 роки до н. е. Таким чином, експерти вважають, що вік печатки сягає понад 3000 років. Вони вважають, що знахідка проливає світло на історію міста в період еллінізму, пише Anadolu Agency.

За словами експерта, печатка дозволяє зробити висновки про міжнародне значення Комани Понтійської. Спочатку місто вважався священною землею з Хеттським храмом в центрі. Але через деякий час місто стало центром торгівлі, воно притягувало людей з інших країн своїми регулярними фестивалями, ринками і родючою землею.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»