Місяць, що минув після старту пенсійної реформи, дає підстави її авторам робити певний аналіз і визначати наступні кроки. «Такий процес і називається реформою. Не можна її розглядати за принципом: ухвалили закон і забули. Усе буде зроблено, щоб пенсійна система була справедливою, а люди отримували гідну пенсію».
Усе заплановане на сьогодні вже зроблено, запевняє урядовець. Перерахунок проведено для значної кількості пенсіонерів, його провели диференційовано, відмовившись від системи зрівнялівки.
«Процес перерахунку складається з двох етапів: осучаснення та індексації, — пояснює Андрій Рева. — Осучаснення — це зміна базового показника пенсій. З 2008 року їх перерахунок не проводили, а щороку показник мінімальної зарплати в Україні змінювався й зріс утричі — з 1197 гривень до нинішніх 3200 гривень. Тобто в людей з однаковим коефіцієнтом заробітку й страхового стажу пенсії відрізнялись у три з половиною раза. З 12 мільйонів пенсіонерів осучаснення торкнулося 5,6 мільйона. Тим, чиї пенсії не осучаснюватимуть, буде підвищено її розмір з урахуванням індексу інфляції. Цей показник становить 15%, або 140 гривень. Із 5,6 мільйона чоловік для 3,5 мільйона підвищення становило 500 гривень і більше».
Стосується це, за словами міністра, тієї категорії громадян, яку обкрадали всі 26 років. До цієї категорії належать ті, хто постраждав від радянської «справедливості». Наприклад колгоспники. Вони отримували не зарплату, а позначені у відомостях трудодні. І вийшло так, що трудового стажу ці пенсіонери мають по 50 років, а через такий заробіток, що наближався до нуля, під час підвищення вони отримали крихти у вигляді надбавок. «І не тому, що вони не працювали, а тому, що до них безсовісно колись ставилась держава й несправедливою була система, в якій вони колись жили й працювали», — пояснив міністр.
Уряд опрацьовує варіанти для розв’язання цієї проблеми. Головне, що в реформі запущено механізм для того, щоб пенсії автоматично перераховувалися щороку, повідомляє прес-служба Мінсоцполітики.
Основним параметром, за яким можна оцінювати розмір пенсійного забезпечення, слугує коефіцієнт заміщення, тобто відсоткове відношення розміру пенсії до отримуваних доходів під час трудового життя людини.
«За міжнародними стандартами, коефіцієнт заміщення має бути не меншим за 40%, але в Україні цей показник нижчий. Як розв’язувати цю проблему? Або збільшувати податкове навантаження через збільшення розміру єдиного соціального внеску, або шукати інші джерела. І таким джерелом може стати накопичувальна пенсійна система», — заявив міністр.
Сьогодні при Міністерстві соціальної політики працює робоча група, яка відповідно до ухваленого плану Кабінету Міністрів розробляє зміни до законодавства із запровадження накопичувального рівня пенсійного забезпечення.
«Накопичувальний рівень функціонуватиме разом із солідарним, і за будь-яких умов частка пенсії від солідарної системи становитиме 60—70 відсотків. Відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів плану триває робота з підготовки відповідного законопроекту», — пояснив Андрій Рева.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»