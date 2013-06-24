Відповідно до українського законодавства, з 1 квітня здійснюється автоматичний перерахунок пенсій пенсіонерам, які працюють, за стаж, набутий за останні два роки.

Нагадаємо, що розмір пенсії залежить не тільки від розміру заробітної плати, а й від страхового стажу (тобто періоду, протягом якого людина сплачує єдиний страховий внесок — ЄСВ). Оскільки із часом, якщо людина працює, її страховий стаж збільшується, то і розмір пенсії має збільшуватися. Тому 1 квітня пенсії пенсіонерам, які працюють, перераховують.

Розмір збільшення пенсії визначається для кожного пенсіонера індивідуально залежно від тривалості страхового стажу і заробітної плати (доходу), з якої обчислюється пенсія.

Особисто звертатися для проведення перерахунку нікуди не потрібно: він відбувається автоматично за даними, які містить Державний реєстр застрахованих осіб.

Цього року перерахунок пенсій з урахуванням збільшеного стажу відбувся для 654 тисяч пенсіонерів, які працюють. Це майже 6,2% їх загальної кількості (на 1 січня 2024-го в Україні налічувавалося 10,51 мільйона пенсіонерів).

Звертаємо увагу, що виплата підвищених пенсій відбудеться в червні 2024 року з урахуванням підвищення за квітень і травень. Це пов’язано з тим, що перерахунок можливий після того, як до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування надійдуть відомості про сплату ЄСВ за 1 квартал. А такі звіти подаватимуть по травень.

Нагадуємо, що для більшості пенсіонерів — понад 10 мільйонів — 1 березня відбулась індексація пенсій утретє за час повномасштабної війни.

З 1 березня 2024 рокумінімальна пенсія в Україні збільшилася з 2093 до 2361 гривні,максимальна — з 20 930 до 23 610, середній розмір становив 5791 гривню (на 10,6% більше порівняно з березнем торік), повідомляє Мінсоцполітики.

Джерело: Мінсоцполітики