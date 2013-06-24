Уряд передбачив можливість виплати пенсій українцям, які тимчасово проживають за кордоном, міжнародними переказами через Укрпошту. Про це повідомляє Урядовий портал.

Постанова була розроблена Мінсоцполітики за результатами нарад з обговорення проблемних питань українських громадян, які знайшли тимчасовий прихисток у Польщі. Вони проходять під головуванням Віце-прем'єр-міністра України - Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук.

Йдеться про відновлення виплат для українських громадян за кордоном, які в Україні отримували пенсію у готівковій формі.

Відтепер виплати можна буде отримувати у відділенні пошти за кордоном (за наявності технічної можливості в АТ «Укрпошта» здійснювати переказ коштів у країну перебування).

Вказана категорія пенсіонерів за кордоном зможе відновити отримання пенсії шляхом надсилання заяви поштою в порядку, визначеному Пенсійним фондом України.