Пенсійна реформа відповідає інтересам і сьогоднішніх, і майбутніх поколінь пенсіонерів. Уряд готував її тривалий час із ретельним опрацюванням параметрів, бо вона стосується кожного — як нинішніх пенсіонерів, так і майбутніх. Про це міністр соціальної політики Андрій Рева заявив під час міністерської колегії.
Перерахунок пенсій здійснено для 10,2 мільйона осіб з урахуванням індивідуальних показників їхнього заробітку і страхового стажу. Середній розмір доплат становив 560 гривень, а середній розмір пенсій зріс до 2447 гривень. Уряд не пішов шляхом зрівнялівки або рівних виплат усім. Індивідуальний перерахунок свідчить: що більший стаж і більша платня, то більший розмір підвищення пенсії, повідомляє прес-служба Мінсоцполітики.